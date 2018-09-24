Bisikletli süslü kadınlar başkent sokaklarındaydı

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırma hedefiyle ve “Egzoz kokusuna karşı yasemin kokusu yolları sarsın” sloganıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, dün öğleden sonra Türkiye’yle eş zamanlı olarak başkent Lefkoşa’da da yapıldı.