Bitmek bilmiyor

Bertuğ Topal

Ülkede yaşanan sağlık sorunları, eğitim sorunları bir yana dururken hükümetin öncelikli icraatı vatandaşlık.

Okulların sorunlu açılması, sağlıkta doktorların yaşadığı sıkıntıları kamuoyunu ciddi şekilde rahatsız ederken, Bakanlar Kurulu her toplantısında neredeyse başka sorun yokmuş gibi vatandaşlık vererek toplantıyı kapatıyor.

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararların yayınlandığı Resmi Gazete’de bile kararların çoğunu Bakanlar Kurulu’nun sorgusuz sualsiz verdiği vatandaşlıklar oluşturuyor.

Son 6 ayda ciddi şekilde artan yeni vatandaşlıklar, artık vatandaşların gözüne batmaya başladı. Bir çok vatandaş ülkedeki sorunların çözümünü beklerken sürekli bir şekilde Bakanlar Kurulu’nun toplanıp vatandaşlık dağıtmasının sabırları taşırdığı görüşünde.

Bakanlar Kurulu geçtiğimiz Cuma gün yaptığı 30 vatandaşın ardından dün de ResmiGazete’de yayınlanan 48 yeni vatandaşlığı daha onayladı.

48 yeni vatandaşlık

Geçtiğimiz Cuma günü Resmi Gazete’de yayınlanan ve 30 kişinin vatandaşlık başvurusunun Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı haberleri ile ilgili tepkiler sürerken, Bakanlar Kurulu 11 Eylül tarihli toplantısında 48 kişiye daha vatandaşlık verildiğini dün Resmi Gazete ile duyurdu.

Bölerek yayınlıyorlar

Hükümet vatandaşlardan alacağı tepkiyi azaltmak adına Bakanlar Kurulu toplantılarında aldığı vatandaşlık kararlarını bölerek yayınlamayı tercih ediyor. 11 Eylül tarihli toplantıda alınan vatandaşlık kararlarının 30 tanesini geçen Cuma günkü Resmi Gazete’de yayınlatan hükümet, geriye kalan 48 tanesini ise dünkü Resmi Gazete’de yayınlattı.

Yağmur gibi yağıyor

Özellikle son altı ayda Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti koalisyon hükümetinin verdiği vatandaşlıklar oldukça arttı. Yaşanan bu artışın yanı sıra Bakanlar Kurulu kararı ile sorgusuz sualsiz vatandaşlık verilmesi ciddi tepki topluyor.

Sorgusuz sualsiz

Yıllardır vatandaşlık bekleyen bir çok vatandaşın İçişleri Bakanlığı’nda sürünmesi bir yana hakları olduğu halde vatandaşlık alamayan bir çok vatandaş da halen daha bekletiliyor. Ancak Bakanlar Kurulu kararı ile verilen vatandaşlıklarda sorgusuz sualsiz hiçbir kriter olmadan bir çok kişi vatandaş yapılıyor.

5 bini aştı

İçişleri Bakanı tarafından Haziran ayında 16 Nisan 2016 ile 31 Mart 2017 tarihleri arasında 4 bin 603 kişiye KKTC vatandaşlığı verildiğini açıklamasının ardından halen daha vatandaşlıklarda ciddi bir artış var. İçişler Bakanının açıklamasının ardından bu rakam o günden bu yana sadece Bakanlar Kurulu kararı ile verilen vatandaşlıklarla 5 binin üzerine çıktı. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise adeta İçişleri Bakanının yalanlar şekilde vatandaşlık sayısının 7 bin olduğunu ifade etmişti.

5 kişi dışında diğerleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

11 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu kararı ile verilen vatandaşlıklara bakıldığında 5 kişinin üçüncü ülke vatandaşlığından KKTC vatandaşlığına alındığını görülürken diğer 43 kişi ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.

Bir Özbek, bir Suudi Arabistan vatandaşı, bir Türkmenistan vatandaşı, bir de Nijerya vatandaşı kişi KKTC vatandaşlığına kabul edildi.

En yaşlısı 56 yaşında, en genci 17 yaşında

11 Eylül tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık verilen ve 19 Eylül tarihli Resmi Gazete’de isimleri açıklanan 48 kişi içerisinde en yaşlı KKTC vatandaşlığına kavuşan kişi 56 yaşında. En genci ise 17 yaşında, 1999 Özbekistan doğumlu bir kişi.

Turist vizesi ile vatandaşlık verdiler

Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıklar arasında ciddi tartışma yaratan bir karar ülkede gündem oldu. Ağustos 2017’de adada turist vizesi ile bulunan Şennur Gülbudak isimli vatandaş yapıldı. Gülbudak’ın nasıl bir torpille vatandaş yapıldığı, dünün en çok tartışılan konusu oldu. Ciddi şekilde eleştiri alan konu hakkında devlet yetkililerinden veya Bakanlar Kurulu yetkililerinden bir açıklama gelmedi.

CTP yargıya başvuruyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi dün Resmi Gazete’de yayınlanan 48 kişinin vatandaşlığının ardından tepki gösterdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya aracılığıyla yayınladığı açıklamada “Vatandaşlıklar konusunda artık bardak taştı. Yargıya başvuracağız” ifadelerini kullandı.

Şahali: Vatandaşlık sağ partilerin sermayesi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, vatandaşlık konusunun ülkede sağ siyasetin politik sermayesi olduğunu ifade ederek “yıllardır biz “bu ülkenin kültürü, dokusu, her türlü altyapısı kapasitesi ve imkanları göz önünde bulundurulmalı ve vatandaşlık konusu tüm bu olgularda dengesizlik yaratmayacak biçimde adil ve yasalara uygun biçimde ele alınmalıdır” derken başta UBP olmak üzere tüm sağ partiler bu konuyu istismar etmektedirler” dedi.

Şahali sözlerine şöyle devam etti: “Sağ partilerin bu ülkenin hiçbir dengesini gözetmeden, yurttaş sayısı artmalı ve bundan kendilerine politik bir avantaj sağlanması esas oldu hep. Bizim hassasiyetlerimizi sürekli istismar ettiler ve “bakınız CTP size vatandaşlık verilmesini istemiyor ama biz veriyoruz, o zaman oylarınızı bize vermelisiniz” diyerek bunu bir tür rüşvete dönüştürüyorlar. İş bununla bitmiyor. Vatandaşlık verdiklerine, ama özellikle de yasalara aykırı biçimde vatandaş yaptıklarına da bu sefer “bizi seçmelisiniz çünkü CTP gelirse sizi hem vatandaşlıktan, hem de ülkeden atacak diyerek bu istismar devam ediyor. CTP ülkenin 43 yıllık siyasi geçmişinde toplamda 10 yıl hükümet ortağı oldu. Bu sürede tek bir kişi dahi keyfi biçimde yurttaşlıktan çıkarılmadı, yasal işlem olmaksızın tek bir kişi dahi sınır dışı edilmedi. Biz sağ partilerin bu yalanıyla yıllardır karşı karşıyayız, işin tuhaf yanı da buna inanan çok önemli bir kitle var hala. Bugünkü dar tabanlı, çok parçalı azınlık hükümeti de vatandaşlık vererek yurttaşlarımız nezdinde yitirdiği desteği yeni yurttaşlarla telafi etmeye çalışıyor. Bakanlar Kurulu kararı ile yurttaş yapılanların neden yapıldığı İyi İdare Yasası gereği mutlaka açıklanmalıdır, açıklanmıyor. Yurttaşlık yasasına göre yurttaşlığa başvuru hakkı olanlar arasında eşitsizlik yaratan uygulamalara imza atıyorlar. Bu kabul edilemez.”

İşte isimler

Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca 11 Eylül tarihli toplantısında alınan karar ve 19 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan vatandaşlar listesi şöyle:

Doğum Yılı Doğum Yeri İsim

1978 Reyhanlı Mustafa Sürer,

1969 Bünyan Canan Erdin,

1972 Ortaköy Meryemana Tekin,

1975 Ankara Sema Kapusızoğlu,

1998 Girne Nilara Erkara,

1982 Adıyaman Celal İlik,

1986 Kırıkhan Mustafa Topal,

1991 Altınözü Özlem Küçükoğlu,

1996 Elbistan Müberra Karadaş,

1997 Seyhan Sezer Kaplan,

1997 Niksar Mustafa Karadaş,

1996 Girne Dilara Erkara,

1991 Kırıkhan Mustafa Karatekin,

1976 Antakya Erkan Kabakulak,

1988 Tomarza Tuğba Gazcıoğlu,

1966 Selim Seyfettin Yıldız,

1971 Göksun Elif Uzun,

1986 Altınözü Ahmet Hatay,

1978 Reyhanlı Aydın Bekar,

1976 Kilis Canan Özdemir Doğan,

1998 Yenimahalle Dilara Yılmaz,

1993 İskenderun Meral Parlar,

1976 Reyhanlı Ahmet Manga,

1994 Karaman Zekiye Göçmen,

1994 Altınözü Mehtap Alaçam,

1981 Adana Ramazan Uçak,

1997 Lefkoşa Melisa Demir,

1975 Ceyhan Yılmaz Göksoy,

1999 Özbekistan Asar (Mulin) Ozcan,

1987 Suudi Arabistan Fatih Süngü,

1984 Birecik Mustafa Yılmaz,

1979 Türmenabad Atamurad Muhiyev,

1981 Oba/Nijerya Alfred EbereIkemefuna,

1985 Göksun Yusuf Koçkat,

1982 Aydın Aydın İçen,

1977 Konya Burak Togay,

1976 Araklı Hasan İpekçioğlu,

1984 Nusaybin Hamdullah Akad,

1971 Bursa Ayşegün Sarıhan,

1969 Kozan Rasim Gönül,

1994 Kayseri Hüseyin Metehan,

1997 Lefkoşa Emre Polat,

1972 Reyhanlı Ahmet Yavuz,

1979 Kayseri Onur Berberoğlu,

1973 Tokat Hülya Ocak,

1976 Gaziantep Tuncay Fidan,

1961 Şanlıurfa Necmi Ağan,

1977 İstanbul Elçin Gürses