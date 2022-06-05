Bitmemiş Gazimağusa Maratonu koşusu yapıldı

Bugün Larnaka sahil bölgesinde Oroklini polis karakolu karşısında 07.30'da başlayan organizasyon koşusu, Deryneia barikatında 11.30'da sona erdi.

Gazimağusa Anorthosis Derneği Koşucular Bölümü, tarafından verilen bilgiye göre;

Kıbrıs'ın yol gelişimine yaptığı katkının yanı sıra, ülkemizdeki Türk işgalinin başka bir yönünü vurgulamak olan nihai hedefi olan bir yol etkinliği olduğu bilgisine yer verildi.

Gazimağusa Maratonunu planlanan alanda bitirmenin imkansızlığı, G.S.E. bu nedenle, Mağusa'nın Bitmemiş Maratonu, Türk işgali nedeniyle tam olarak seyahat edilemeyen 6.2 kilometrelik mesafenin (barikattan GSE'ye) tam olarak kat edilememesi nedeniyle sadece 36 kilometrelik bir mesafe kat eden Deryneia barikatında biteceği bilgisine yer verildi.

Bitmemiş Gazimağusa Maratonu, Gazimağusa Belediyesi'nin himayesinde ve Sağlık Bakanı Sayın Michalis Hadjipandelas'ın yüksek koruması altında düzenlendi. Tüm katılımcılara, parkur sonunda hatıra madalyası ve yarış forması verildi. (MHA)