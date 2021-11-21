Bitmeyen 'test' çilesi!

Gündem Kıbrıs/ Nurgül ECE

2021- 2022 akademik yılı güz dönemi sınavlarının başlaması ile aşılı veya aşısız farketmeksizin öğrencilerden istenen antijen veya PCR testi zorunluluğu, Gazimağusa bölgesinde kameralara böyle yansıdı.

Yağmurlu ve soğuk havada kameralara yansıyan görüntülerde uzun kuyrukların oluştuğu ve test yaptırmak için saatlerce beklemek zorunda kalan öğrencilerin sınava girebilmeleri için sıra bekledikleri görülüyor.

Öğrenciler şu sözlere yer verdi:

"Yarınki sınavlarımıza giriş yapabilmemiz için bugünden antijen sırası bekliyoruz. Yağmurlu ve soğuk havada sıra bekliyoruz. Bu yüzden hastalanma şansımızda var. Test yapamazsak eğer sınava alınmayacağız. Bu yüzden bugün ders çalışmamız gerekiyorken, test sırası bekliyoruz. " ifadelerine yer verildi.