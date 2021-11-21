Künye
Kıbrıs 15
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Eşini ölümle tehdit etti!
Eşini ölümle tehdit etti!
banner107

Bitmeyen 'test' çilesi!

Pandeminin baş gösterdiği Mart 2020’den beri sıcak-soğuk demeden test kuyruklarında perişan olan halk ve öğrencilerin bitmeyen 'test' çilesi...

21 Kasım 2021 Pazar 14:46
41 Okunma
Bitmeyen 'test' çilesi!
banner108

Gündem Kıbrıs/ Nurgül ECE

2021- 2022 akademik yılı güz dönemi sınavlarının başlaması ile aşılı veya aşısız farketmeksizin öğrencilerden istenen antijen veya PCR testi zorunluluğu, Gazimağusa bölgesinde kameralara böyle yansıdı.

Yağmurlu ve soğuk havada kameralara yansıyan görüntülerde uzun kuyrukların oluştuğu ve test yaptırmak için saatlerce beklemek zorunda kalan öğrencilerin sınava girebilmeleri için sıra bekledikleri görülüyor.

Öğrenciler şu sözlere yer verdi:

"Yarınki sınavlarımıza giriş yapabilmemiz için bugünden antijen sırası bekliyoruz. Yağmurlu ve soğuk havada sıra bekliyoruz. Bu yüzden hastalanma şansımızda var. Test yapamazsak eğer sınava alınmayacağız. Bu yüzden bugün ders çalışmamız gerekiyorken, test sırası bekliyoruz. " ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 21.11.2021 16:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşil Barış Hareketi: Ağaçlar “budama izni” adı altında “katledildi"
Yeşil Barış Hareketi: Ağaçlar “budama izni” adı altında “katledildi"
Çakıcı: Kötü yönetimler ülkeyi batırdı
Çakıcı: Kötü yönetimler ülkeyi batırdı
Özersay: Zor günler geçecek, kimse umutsuzluğa kapılmasın
Özersay: Zor günler geçecek, kimse umutsuzluğa kapılmasın
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim