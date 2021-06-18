Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun verimliliği yıllardır tartışılır ve yıllarıdır ne yazık ki toplumun gündeminde hep verimsiz olarak kalır.

Aynı düşünce ve görüşü bir çok vekilden de duymak üzücü ve vahim bir durumdur. Halkın göreve getirdiği vekillerin tümünü aynı kefeye koymak elbette doğru değildir fakat insan düşünmeden edemiyor meclisin verimliliği sadece Meclis Başkanının sorumluluğunda mıdır?

Bana göre değildir.

Meclisin verimliliği halkın da sorumluluğundadır, sivil toplum örgütlerinin de sorumluluğundadır, vekillerin ve bakanların da sorumluluğundadır.

Dörtlü hükumet, ikili hükumet , üçlü hükumet derken meclis yaz tatiline iç tüzük zorunluluğu nedeniyle giriyor. Son iki yasama günü kaldı. Peki halkın yararına , hayatımıza dokunacak kaç yasa geçirildi diye sorsak sokakta kimse beş parmağı kadar ayamaz iddiasındayım.

Şimdi tartışılan konu uzlaşılamayan erken seçim konusu, kaldı ki meclisimiz yaz tatiline çıkmasına çeyrek kala dahi bir uzlaşı olamıyor. Tüm siyasi partiler bir erken seçim konusunda uzlaşı içinde ama tarihi konusunda uzlaşı yok.

Gerçekten, bu toplumu aptal yerine koymaktan başka bir girişim göremiyor ve üzülüyorum.

Oysa bizler sizleri 1940 yılından kalma yasalarla bu ülkeyi yönetmeyin diye seçtik, oysa biz sizi eğitimde, sağlıkta, sosyal yaşamda , ekonomide yasa yapın diye seçtik. ,

Ne yasal düzenlemelerle hayatımızı kolaylaştırdınız ne de hukukun üstünlüğüne uygun olarak yasal düzenlemeler yaptınız. Ne yargıya ne de yürütmeye yardımcı olamadınız. Belki de niyetiniz bu değildi ama bizim niyetimiz sizi seçerken kesinlikle şu anki duruşunuz değildi onu biliyorum.

Bir hal yasası çıkaramadınız, faiz yasasını tamamlayamadınız, genel sağlık sigortası için yasal çalışma yapmadınız, geliri düşük engelliler ve sosyal yardım alan vatandaşlarımızı da düşünmediniz, ülkemizin kanayan yarası trafik kazalarının önlenmesi için çalışma yapmadınız, Kıb-Tek ile ilgili yasal çalışmaları da yapmadınız.

Peki ne yaptınız ?

İşte halkın size buradan bakışı; Yolsuzluk var dediniz toplumu gerdiniz ama sonuca ulaşamadınız. Kurultay kavgalarınızı meclis oturumlarına karıştırdınız, kabine değişikliğinizi dahi meclis oturumlarında tartıştınız günlerce, partilerinden ayrılan üç vekili yazmıyorum bile haftalarca tartıştınız, tartıştırdınız. Okulları bir açtınız bir kapattınız çocukların psikolojileri ile oynadınız eğitimden soğuttunuz. Piyasayı kontrol altına alamadınız insanları borç batağına sürüklediniz, esnafı batırdınız mesela. Turizm çalışanlarını yok saydınız, otobüs şoförlerini görmezden geldiniz. Eğlence sektörü çalışanları , sanatçıları unuttunuz ve daha sıralayabileceğimiz bir çok şey yaptınız. En önemlisi halkı siyasete küstürdünüz. Bizi böldünüz mesela. Özel sektör ve kamu çalışanları diye. Sonra özel sektör patron ve işçisini böldünüz ama yine de yönetemediniz. Kısaca böl, parçala, yönet de yapamadınız.

Şimdi geldik bir Meclis döneminin daha sonuna, merak ediyorum şimdi ne yapacaksınız?