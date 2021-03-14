BİYOLOGLAR DERNEĞİ: ATIK SORUNU DAYANILMAZ BİR HAL ALDI

Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yasal olarak tek çöp toplama alanı Güngör Katı Atık Tesisi olduğu halde dereler, ormanlar, boş araziler, yol kenarları ve hemen her yerin atıkların bırakıldığı birer çöplüğe dönüştüğüne işaret etti.

Mulla, devletin ve ilgili kurumların bu konudaki yetersizliği ve denetim noksanlığının ne yazık ki bu soruna her geçen gün yeni örnek atık alanlarının oluşmasına neden olduğunu belitti.

Gizem Mulla, ihbar üzerine dernek olarak 12 Mart Cuma günü Metehan bölgesinde yaptıkları gözlem sonucu bölgede ciddi şekilde biyoçözünür olmayan ve temeli inşaat atıklarına dayanan bir çevre kirliliği tespit edildiğini kaydetti. Mulla, “Biyoçözünür olmayan maddeler doğada kaybolmaz ve başta insan sağlığı olmak üzere tüm canlıların sağlığını negatif yönde etkiler. Ekosistem sağlığını bu derecede tehdit eden bu çevre kirliliği ve olası artışı kabul edilemezdir” dedi.

Mulla, bu konuda gerekenin yapılması için yarın Çevre Dairesi’ne şikâyette bulunacaklarını belirtti.