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Biyologlar Derneği avcılara çağrı yaptı

01 Eylül 2019 Pazar 09:56
Biyologlar Derneği avcılara çağrı yaptı

Biyologlar Derneği, Avcılık Federasyonu yetkililerine; “mücadelelerini demokratik yollarla sürdürmeleri ve yanlış tutumlarını sonlandırmaları” çağrısında bulundu. Biyologlar Derneği, avcılara seslenerek, “Hiçbir avcı arkadaşımızın federasyonun çağrısına kulak vermeyerek, ilk av günü olan 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yasadışı avlanma yapmayacağına inanıyoruz” dedi.

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten yazılı açıklamasında, yıllardır ülkede yürütülen avcılık faaliyetlerinin yanlışlığını ortaya koyduklarını ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması için çalıştıklarını kaydetti. Sarpten, bu doğrultuda mevcut av yasasının değiştirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ve Avcılık Federasyonu yetkilileriyle asgari müştereklerde buluşarak hazırladıkları yeni av yasası taslağının Meclis’e sevk edilmesini sağladıklarını ifade etti.

Bu sürecin olumsuz sonuçlanma nedenlerini anlatan Sarpten, son günlerdeki avcılık konusundaki tartışmaların av yasasının yenilenmesi konusundaki ihtiyacı açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Sarpten, Merkezi Av Komisyonu’nun, Avcılık Federasyonu’nun kontrolünde olduğunu, hal böyle olunca Merkezi Av Komisyonu’nun daha çok avlanacak alan yaratma düşüncesiyle her yıl yeni bölgeleri ava açmak istemesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Sarpten, “Hiçbir avcı arkadaşımızın federasyonun çağrısına kulak vermeyerek, ilk av günü olan 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yasadışı avlanma yapmayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

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