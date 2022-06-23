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Biyologlar Derneği, eyleme hazırlanıyor

Biyologlar Derneği, 3 gündür devam eden yangına işaret edilerek, "Zamanında alınmayan önlemlerin, hükümet edenlerin sorumsuzluğunun ve geçmiş felaketlerden çıkarılmayan derslerin hesabını sormak ve can kaybı yok diyen Cumhurbaşkanını protesto etmek için 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı önünde buluşuyoruz." denildi.

23 Haziran 2022 Perşembe 18:18
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Biyologlar Derneği, eyleme hazırlanıyor
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Biyologlar Derneği, yangın nedeniyle hükümetten hesap sormak ve “can kaybı yok” dediği için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı protesto etmek gerekçesiyle yarın Cumhurbaşkanlığı önünde eylem çağrısı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, “Geleceğimizin yok olmasına seyirci kalan sorumluları protesto ediyoruz” denildi.

3 gündür devam eden Kantara, Mersinlik, Topçuköy ve Ardahan bölgelerini etkisi altına alan, herkesin yüreğinde derin yaralar açan yangının ihmalkarlıkla başlayıp gereken önlemlerin zamanında alınmamasıyla korkunç boyutlara ulaştığını savunan Biyologlar Derneği, yaklaşık 12 bin dönüm orman arazisi ve içerisinde bulunan en az 600 bin ağaç ve yüz binlerce hayvan feci şekilde yanarak can verdiğini belirtti.

Açıklamada, “zamanında alınmayan önlemlerin, hükümet edenlerin sorumsuzluğunun ve geçmiş felaketlerden çıkarılmayan derslerin hesabını sormak ve ‘can kaybı yok’ diyen Cumhurbaşkanını protesto etmek için 24 Haziran 2022 Cuma günü Saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı önünde buluşuyoruz” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Biyologlar DerneğiEylem
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