Biyologlar Derneği Harmancı’yı 20’nci Yıl Resepsiyonuna Davet Etti

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı derneklerinin 20. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenleyecekleri resepsiyona davet etti.
Geceye derneğin özel davetlisi olarak Avrupa Ülkeleri Biyologlar Birliği (ECBA) Başkanı Harm Smit'in de katılacağını kaydeden Sarpten, resepsiyonda eski başkanlar ve katkı sağlayanlara plaket verilmesi dışında ülkede biyolojik çeşitlilik ve doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar yapan kurumlara da "başarı ödülü" verileceğini belirtti.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, biyologların insan hayatında ve tabiatta önemli bir rol üstlendiğini ve Biyologlar Derneği’nin önemli çalışmalara imza attığını belirterek dernekle diyaloğa her zaman açık olduklarını söyledi.