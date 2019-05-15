Biyologlar Derneği Harmancı’yı 20’nci Yıl Resepsiyonuna Davet Etti

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı derneklerinin 20. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenleyecekleri resepsiyona davet etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, Sarpten, Biyologlar Derneği’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cuma günü Saçaklı Ev'de "Geçmişten Geleceğe" sloganıyla resepsiyon düzenyeceklerini söyledi. Aynı gün ‘‘Sizin Gözünüzden Doğa’’ konulu fotoğraf yarışması sergisi açılışının da gerçekleşeceğini kaydeden Sarpten, yarışmada dereceye giren eser sahiplerine de başarı ödülleri takdim edileceğini belirtti.

Geceye derneğin özel davetlisi olarak Avrupa Ülkeleri Biyologlar Birliği (ECBA) Başkanı Harm Smit'in de katılacağını kaydeden Sarpten, resepsiyonda eski başkanlar ve katkı sağlayanlara plaket verilmesi dışında ülkede biyolojik çeşitlilik ve doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar yapan kurumlara da "başarı ödülü" verileceğini belirtti.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, biyologların insan hayatında ve tabiatta önemli bir rol üstlendiğini ve Biyologlar Derneği’nin önemli çalışmalara imza attığını belirterek dernekle diyaloğa her zaman açık olduklarını söyledi.