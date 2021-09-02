Biyologlar Derneği: “Tehlike geçmedi”

Biyologlar Derneği yaptıkları açıklamada, Suriye’deki petrol sızıntısından kaynaklı olarak Karpaz bölgesindeki tehlikenin geçmediğini ifade etti.

Açıklamada, “Şu anda kuzeye doğru olan akıntı ile bu kalıntıların Türkiye sahillerine doğru ilerlemekte olduğu ancak ters bir akıntı ile karşılaşması durumunda tekrar sahillerimize gelebilecek” ifadeleri yer aldı.

Açıklama öyle:

“Tehlike Geçmedi!

Bugün görüştüğümüz Deniz Biyoloğu Yard. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek bugün yaptığı incelemelerde Petrol kalıntılarının denizin dibine çöktüğünü gözlemlediğini aktardı. Şu anda kuzeye doğru olan akıntı ile bu kalıntıların Türkiye sahillerine doğru ilerlemekte olduğu ancak ters bir akıntı ile karşılaşması durumunda tekrar sahillerimize gelebileceğini belirtti.”