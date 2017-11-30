"Biyolojik ilaçlama 3 yıl daha sürerse çam kese böceğinden tamamen kurtulunacak"

Turizm ve Çevre Bakanlığı; ormanları tehdit eden çam kese böceği ile mücadelede ada genelinde yabancı uzmanların katılımıyla helikopterle biyolojik uygulama gerçekleştiriyor…

Bakanlığa bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü; 2017-2018 yılı çam kese böceği ile mücadele çalışmalarına 24 Kasım itibariyle başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Cuma günü itibarıyla çam kese böceğine karşı helikopterle biyolojik mücadele projemiz başlamıştır” dedi…

Toplamda 9 bin 500 hektar orman alanının ilaçlanacağını ifade eden Ataoğlu, bugüne kadar ise 3 bin 600 hektarlık orman alanının biyolojik ürünle ilaçlandığını kaydetti…

Projenin her aşamasının kontrollü, teknik ve bilimsel zeminlerde yürütüldüğünü belirten Ataoğlu, Kanada, Almanya, Fransa ve Türkiye’den gelen uzman ekibin çalışmaları yürüttüğünü söyledi…

Ataoğlu, geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuz hava şartlarına rağmen mücadelede yüzde 95’in üzerinde başarı sağlandığını kaydederek, “tamamen biyolojik yollarla çam kese böceği popülasyonunu yıldan yıla azaltarak ormanlarımızı bu zararlının kötü etkilerinden kurtarmayı hedeflemekteyiz. Biyolojik ilaçlamanın 2-3 yıl daha düzenli olarak yapılması halinde yüzde yüz sonuç alınacaktır” dedi…

Helikopter ile biyolojik uygulama şeklinde yürütülen ve yabancı uzmanların da katıldığı çalışmaların 2 hafta içerisinde tamamlanması hedefleniyor…

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızılçam ağaçları üzerinde yüksek tahribat yaratan orman zararlısının tahribatının önlenmesi çalışmalarında, diğer canlılar için güvenli ürünler ve metotlar kullanılıyor.

Açıklamaya göre yürütülen çalışmalara sivil toplum örgütlerinin de desteği tam…

Önümüzdeki haftalarda sahalarda yapılacak olan denetimle başarı oranının tespit edileceği ve sonuçların kamu oyuyla paylaşılacağı vurgulanan açıklamada, öncelikli görevlerinin, hem mevcut hem de ağaçlandırma ile yeni oluşturulan orman sahalarının korunması olduğu belirtildi…

Açıklamada, ağaçlandırma faaliyetlerinin her yıl büyük bütçeler ve çabalarla devam ettiğine de dikkat çekilerek, “Hem ekolojik değer yönünden hem de ağaçlandırmada kullanılan bütçelerin amacına ulaşması için yeni ağaçlandırılmış sahaları da orman zararlılarının olumsuz etkilerinden koruyarak sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamamız gerekmektedir” denildi…