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Biz Atun’a yalancı demedik

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu Gündem Kıbrıs -Ses Kıbrıs ortak yayında konuştu.

20 Nisan 2022 Çarşamba 16:07
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Biz Atun’a yalancı demedik

ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu Gündem Kıbrıs -Ses Kıbrıs ortak yayında konuştu. Gardiyanoğlu, “Atun’un istifası kabul edilirse ayrı, hükümetin istifası kabul edilirse ayrı değerlendireceğiz. İki karar da UBP MYK’sında görüşülecek.“

Atun’un açıklaması…

Atun’un açıklamasını da değerlendiren Gardiyanoğlu “Biz Atun’a yalancı demedik. Başbakan Kıb-TEK yöneticilerine soruşturma açıyor. Bu konu Meclis’te konuşulmamalıydı” dedi. Gardiyanoğlu, Atun’la ilgili Parti disiplin Kurulu’nun da çalışma başlatacağını kaydetti.

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