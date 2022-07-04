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"Biz bıktık usandık, biz tükendik artık"

Restorancılar Birliği’nden yapılan açıklamada, elektrik kesintilerine tepki gösterilerek, "Biz bıktık usandık, biz tükendik artık." denildi.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 22:53
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"Biz bıktık usandık, biz tükendik artık"
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Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği’nden (RES-BİR) yapılan açıklamada, elektrik kesintilerine tepki gösterildi.

Açıklamada, “Zaten zor günler geçiren ve batma noktasında olan restorancılar şimdi de uzun saatler elektrik kesintileri sebebiyle jeneratör almaya zorlanıyor” denildi.

Birlik’ten yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Bizi yönettiğini iddia edenler için basit bir kesinti, bizim için çalışmayan buzluklar, çöpe atılan malzemeler, sıcakta oturup mekanı terk eden müşteriler demek. Sürekli değişen bakanlar, başbakanlar, her gelenin boşa ümit vermesi ve 1 hafta sonra yeni ve daha büyük bir kriz. Biz bıktık usandık, biz tükendik artık. Yapamayacaksanız, istifa da bir erdemdir…”

Anahtar Kelimeler:
Restorancılar BirliğiElektrik KesintileriResBir
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