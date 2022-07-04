Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği’nden (RES-BİR) yapılan açıklamada, elektrik kesintilerine tepki gösterildi.

Açıklamada, “Zaten zor günler geçiren ve batma noktasında olan restorancılar şimdi de uzun saatler elektrik kesintileri sebebiyle jeneratör almaya zorlanıyor” denildi.

Birlik’ten yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Bizi yönettiğini iddia edenler için basit bir kesinti, bizim için çalışmayan buzluklar, çöpe atılan malzemeler, sıcakta oturup mekanı terk eden müşteriler demek. Sürekli değişen bakanlar, başbakanlar, her gelenin boşa ümit vermesi ve 1 hafta sonra yeni ve daha büyük bir kriz. Biz bıktık usandık, biz tükendik artık. Yapamayacaksanız, istifa da bir erdemdir…”