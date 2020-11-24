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"Biz bir seçim hükümeti önerisi ile UBP’ye geldik"

"Geniş tabanlı teknokratların da içinde olduğu bir kabine önerisi yaptık"

24 Kasım 2020 Salı 13:16
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"Biz bir seçim hükümeti önerisi ile UBP’ye geldik"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde UBP'yi ziyaret etti.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Tufan Erhürman şunları söyledi:

" Bakanlık pazarlığı yapmadık, ülkenin genel durumunu birlikte ele aldık,  biz bir seçim hükümeti önerisi ile UBP’ye geldik. Hangi hükümet formülü söz konusu olursa olsun bir erken seçim hükümeti gündemde, aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyoruz, ülkenin mali durumunu konuştuk, tüm siyasi  partilerin sorumlulukla davranması gerekiyor. İlk olarak geniş tabanlı teknokratların da içinde olduğu bir kabine önerisi yaptık. Bizim için verimli bir toplantı oldu"

Ersan Saner ise konuşmasında, CTP'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, ülkenin acil olarak bir hükümete ihtiyaç olduğunu ve bu konuda bir an önce bir adım atılması gerektiğini söyledi" 

Saner, "Erhürman ve ekibinin görüşlerini aldık, ülke menfaatleri için orta noktada buluşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 24.11.2020 15:13
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