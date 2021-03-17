BİZ BİRBİRİMİZİ SOKAKTA BULDUK

Evet, ben en sağlam dostlarımı hep sokakta buldum...

Meydanlarda onlarla yürüdüm...

Eylemlerde onlarla birlikte slogan attım...

Verilen mücadelelerde onlarla birlikte yer aldım...

Kısacası biz birbirimizi sokakta bulduk...

Bazıları bunun tam tersini söylüyorlar...

Oysa bu arkadaşların büyükleri de birbirlerini sokakta bulmuşlardı?

Sokakta birlikte kavga vermişlerdi...

Çünkü sokak güzeldir...

Temizdir...

Masumdur...

Yalanı yoktur...

Ve en önemlisi de, sokak yaşanılanları asla unutmaz...

Örneğin insan ayrımı yapmaz...

Kişileri, zengin – fakir diye ayırmaz...

Kadınla erkeğe eşit davranır...

Çünkü sokakların adaleti vardır...

Dikkat ediniz, dünyada verilen tüm mücadeleler sokakta anlam kazanmıştır...

Meydanlar hep bu mücadelelerle anılmıştır...

Ancak sokaklar boşaltılmaya başlanınca, mücadelenin anlamı da kaybolmuştur...

Örneğin bizim için en iyi örnek Annan Planı sonrası...

Dönemin hükümetine güvenerek sokakları boşalttık ve süreci onlara emanet ettik...

Şimdi de bu hatamızın bedelini ödüyoruz...

*

Yine Che ile Fidel birbirlerini sinemada bulmamışlardı...

Onların da buluşma yeri sokaklardı...

Tıpkı Deniz, Hüseyin ve Yusuf gibi...

Mahir ile diğerleri de birbirlerini sokakta bulmuşlardı...

Ve yine bir sokak çatışmasında hayata gözlerini yummuşlardı...

Biz Kutlu Adalı’yı sokağın tam ortasında kaybetmiştik...

Uğur Mumcu da sokağın tam ortasında havaya uçurulmuştu...

Bolivya’da su sokakta verilen kavga ile geri alınmıştı...

Devrimler hep sokakta yapılan örgütlenme ve ayaklanma ile başarıya ulaşmıştır...

İnsanlar sevinçlerini hep sokaklarda yaşarlar...

Ki üzüntülerini de aynı sokaklarla paylaşırlar...

Dediğim gibi, sokak bizlere hep adil olmuştur...

Adaletli davranmıştır...

O nedenle bizlere kazandırdığı dostluklar hep en sağlam olanlarıdır...

Sokaktan gelen dostluğun yalanı olmaz...

Sahtesi olmaz...

Çünkü o arkadaşlık çıkar için kurulmaz!..

*

Dostlarımı sokakta bulduğum için çok memnunum...

Onlarla birçok şeyi paylaştığım için çok mutluyum...

Ve bir sonra ki buluşma yerimizin de sokaklar olduğunu çok iyi biliyorum...

Umarım bu buluşmanın amacı Kıbrıs’ta bir çözüm için olur...

Çok özledik çözüme yaklaşmayı ve o havayı solumayı...

Sokaklarda koşturmayı, “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganı atmayı...

Evet, senin için bir şeyler yapmayı çok özledik Kıbrıs’ım...

İnanıyorum ki, bu sokaklar senin birleştiğin günü de görecek...

Sokakta buluşmak üzere...