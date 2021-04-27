BİZ BU FİLMİ DEFALARCA İZLEDİK



Hatırlayınız, 2010 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde Derviş Eroğlu, “Talat’ın bütün verdiği tavizleri geri alamaya geliyorum” demişti!..

Federasyon’un öldüğünü, iki devletli bir çözümü savunacaklarını da iddia etmişti!..

Sonuç?

Aynı Derviş Eroğlu seçildikten çok kısa bir süre sonra dönemin BM Genel Sekreteri’ne bir mektup göndermiş ve bu mektupta “Talat ile Hristofyas’ın bıraktığı yerden devam etmeye hazırım” demişti!..

Ve Rum Liderle, BM parametrelerinde federasyon görüşmelerine başlamıştı!..

Yine aynı Eroğlu 2014 yılında içerinde Federasyon çatısı altında tek kimlik ve tek egemenlik bulunan 11 Şubat Şubat mutabakat metnin de altına imza koymuştu!..

Kısacası biz bu filmi daha önce defalarca izledik!..

Bugün Ersin Tatar, “İki ayrı devletli çözüm” diyerek Cenevre’ye gitti!..

Ona inanan insanlar da sosyal medya üzerinden profil resimlerini “İki ayrı devlet” görseliyle süsledi!..

Bu kesim Türkiye Cumhuriyeti’ni çok hafife alıyor!..

Şu anda Cenevre’deki zemin belli...

Türkiye asla “Çözüm istemeyen taraf” konumuna düşmez!..

Evet, bazı taktikler mutlaka uygulayacaktır!..

Hatta zorlama da yapacaktır!..

Fakat bu üç günün sonunda önümüze çıkacak olan tablo yüksek ihtimalle şudur;

-BM Genel Sekteri Gutueres’in, bir tarafına Tatar’ı, diğer tarafına da Anastasiadis’i alarak daha önce çizdiği ve Berlin’de iki tarafça kabul edilen zeminde müzakerelerin devam edeceğini açıkladığı ortak basın toplantısı!..

Aksi yaşansa dahi, yani Türk tarafı bu zirvede farklı tutumunu devam ettirse de, göreceksiniz, başka bir zirve için mutabakat sağlanıp o masadan kalkılacak!..

Yani demek istiyorum ki, bu üç günün sonunda yüksek ihtimal tren rayına oturur!..

Ha oturmakta hafif sıkıntı yaşandı diyelim, o zaman bir sonraki zirvede kesinin yolunu bulur!..

O nedenle daha önce izlediğimiz bu filmin farklı olmasını beklemeyiniz!..

Daha önce tükürdüğünü yalayan çok kişi gördü bu toplum, bir yenisini daha görse kaç yazar?