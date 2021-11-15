Biz hiç pişman olmadık!..

Bundan tam 38 yıl önce 15 Kasım 1983’te Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi’ndeki 40 milletvekilinin tümü bağımsızlık bildirgesini imzaladı. KKTC o gün resmen doğdu.

O tarihi günü yaşayanlar 15 Kasım 1983’ü şöyle tarif ediyor:

“Sınav döneminde olan okullar tatil edilmişti. Öğrenci ve öğretmenler yanında halkın diğer kesimleri de Meclis önünde toplanmıştı. Devlet Başkanı Denktaş Meclis'in ardından buradaki coşkulu kalabalığa da hitap etti. Özellikle gençlere hitap eden Denktaş konuşmasını ‘Bu eser hepinizindir. Dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar’ sözleriyle bitirdi.”

Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve KTFD eski Meclis Başkanlarından Osman Örek'le birlikte halkı selamladığı fotoğraf, belki de Kıbrıs tarihinin en önemli karelerinden biri olarak tarih yapraklarında yerini aldı.

KKTC'nin ilanından tam iki ay sonra hayatını kaybeden Dr. Küçük kendisine uzatılan mikrofonlara konuşurken, o tarihi günü ölmeden görebildiği için duyduğu mutluluğu dile getiriyordu.

Pazartesi günü KKTC’nin 38’inci kuruluş yıldönümünü ilk günün heyecanıyla kutluyoruz. Her ne kadar Rumlar bizlerle bu adayı paylaşmaya niyetli olmasalar da bizler Türk askerinin güvencesiyle vatanımızda özgürlüğümüzü doya doya yaşıyoruz.

Bugün siyasi görüşü her ne olursa olsun bütün Kıbrıs Türklerinin olmazsa olmazı olan “siyasi eşitlik” kavramı da eğer Rumlar tarafından kabul edilecekse bunda en büyük pay hiç şüphesiz kimilerinin burun kıvırdığı, hatta “korsan devlet” diye küçümsemeye çalıştığı KKTC’nin olacaktır.

Geçtiğimiz dönemlerde müzakere masalarında en umutsuz anlarda bile görüşmelerden ayrılırken, “KKTC yoluna devam edecek” deme gücünü ve seçeneğini bize sunan başta kurucu liderler Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ı saygı ve minnetle anarken, bu devletin temelini şehit kanıyla sulayan Mehmetçikleri de unutmuyoruz.

KKTC pazartesi günü tam 38 yaşında. Bu genç devletin adını bile ağzına almaktan utananlara inat coşkuyla haykırıyoruz.

38 yıl oldu, iyi ki varsın. Bazıları gibi biz hiç kurulduğun için pişman olmadık. Sonsuza dek yaşayacaksın. Nice yıllara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti…