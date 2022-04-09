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"Biz katkı koymaya varız”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı’nda siyasi parti liderlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Umarım Belediye Reformu’nu ortak akıl ile yaparız” dedi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 19:38
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"Biz katkı koymaya varız”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı’nda Belediyeler Reformu'yla ilgili 4 tasarı hakkında siyasi parti liderlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Özersay, bir buçuk ay önce hükümete, Meclis’te Ad Hoc Komite kurulması ve Belediye Reformu’nun bu komitede görüşülmesi konusunda çağrı yaptı hatırlattı.

Bugün Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan görüşmenin ardından ve Salı günü yapılacak olan İdari Kamu ve Sağlık Komitesi toplantısından sonra Belediye Reformu’nun ortak akılla yapılmasını umduğunu belirten Özersay, “Zararın neresinden dönülse kardır. Biz katkı koymaya varız” dedi.

Son Güncelleme: 09.04.2022 19:49
Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayKKTCKıbrıs
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