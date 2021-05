"Biz Sizin Bahsettiğiniz Ülkede Yaşamıyoruz Sn. Başbakan!"

Turizm Emekçileri İnisiyatifi, basın açıklaması yaparak "Bir yerlerde yanlışlık var dedi...

İnisiyatiftan yapılan açıklama şöyle:

Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?

Elektriğe zam!

Akaryakıta zam!

Tüp gaza zam!

Emekçiye mazbata!

15 aydır çalışmayan özel sektörden nasıl bir beklentiniz var ki bu zamları yaparak insanların ellerinde olmayan üç kuruşa göz dikebiliyorsunuz?

Hani açıklama yapmıştınız… Bankalar ödenemeyen kredileri faizsiz öteleme yapacaklardı? Çalışmayan emekçiden bankaların öteleme faizi olarak talep ettikleri meblağlardan haberiniz var mı?

Bir yerde yanlışlık var Sn. Başbakan!

Bir anlatalım; siz hangi ülkeyi yönetiyorsunuz, biz hangi ülkede yaşıyoruz…

Siz her ay düzenli olarak maaş alan, her gün nemalanacağınız sisteme istediğiniz kişileri atayan bir ülkede, biz ise tecavüzlerin, hırsızlıkların, intiharların ve zamların her gün manşet haber verildiği sosyal olumsuzlukların patladığı bir ülkede yaşıyoruz.

Siz yandaşlarınıza her türlü olanakları sunduğunuz, biz ise tüm özverimizle hayatımızda edindiğimiz en ufak kazanımları kaybettiğimiz ve yönetenlerin umursuzca verdiği kararlardan dolayı kapatılan ve batırılan işyerlerimizin olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

Siz çıktığınız Tv programında yine çalıştığım yerden soru çıktı diye bıyık altı gülümsediğinizi izlediğimiz bir ülkede, biz ise anlattıklarınızla çözüme ulaştıramadığınız, duyduklarımızla zamana oynadığınız bir ülkede yaşıyoruz.

Siz “biz kapattığımız dönemlerde üzerimize düşen yükümlülükleri yaptık” dediğiniz bir ülkede, biz ise kapıların kapalı olduğu, ekonomik olarak sefalete sürüklenen, sudan çıkmış balık gibi son çırpınışlarını gerçekleştiren bir ülkede yaşıyoruz.

Siz verdiğiniz destekleri vergi ve zam olarak geri alan bir ülkede, biz ise devlete yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışan, yapılan zamlara göğüs germeye çalışan ve bunların altında ezilen bir ülkede yaşıyoruz.

Siz üzerinde durduğunuz ve başarılı olduğunuzu düşündüğünüz rakamlarla güllük gülistanlık bir ülkede, biz ise AB Ülkeleri başta olmak üzere Birleşik Krallık, ABD ve Türkiye gibi turizme destek verilen, açılımlara başlanan ülkeleri izleyen, kendi ülkemizde kaderine terk edilen turizme yeterli desteğin verilmediği bir ülkede yaşıyoruz.

Siz sağlıkta güncel serzenişlerin olduğu bir ülkeyi yönetiyorsunuz, biz ise 15 aydır pandemi döneminde imkanları elvermediği için yarım yamalak işverenler tarafından ödenen sigorta yatırımları ile pandemiden önceki yıllardan beri gelen köhne yapısıyla alamadığımız sağlık hizmetleri olan bir ülkede yaşıyoruz.

Siz yaklaşık 15 aydır düzenli sağlık hizmeti vermeyen bir ülkeyi yönetiyorsunuz, bizler ise bu zamanda düzenli hizmet alamayan kişilerden oluşuyoruz. (Pandemi nedeniyle işinin başında olan sağlık çalışanlarını tenzih eder kendilerine şükranlarımızı sunarız.)

Siz iki-üç gün öncesinden müjdesini büyük bir gururla açıkladığınız Pazar günlerinin artık kapalı olmayacağı ve açıklanan bakanlar kurulu kararlarında unutulup sonradan düzenlemesi yapılan bir ülkede, biz ise Pazar günü öğlene kadar Pazar gününün kapalı olup olmayacağını bilmeyen ve en son bakanlıklar tarafından açıklamalar yapılan bir ülkede yaşıyoruz.

Siz kendi çıkarlarınız doğrultusunda tüm koyduğunuz kuralları ihlal eden bir ülkede, biz ise koyduğunuz kurallar altında ezilen halkın oluşturduğu bir ülkede yaşıyoruz.

Siz özel sektörde çalışan herkesin kaderine terkedildiği bir ülkeyi yönetiyorsunuz, biz ise ekonomik olarak yönetilemediği için açlık ve sefalete sürüklenen bir ülkede yaşıyoruz.

Sn. Başbakan,

Farkında mısınız?

Biz de sizinle birlikte eş, dost, akrabalarımızın karantina şartları nedeniyle kendi evlerine gelemediği bir ülkede yaşıyoruz.

Çöpten ekmek toplayan vatandaşların sosyal medya ve gazetelerde resimlerinin çıktığı fakat siz görmezden geldiğiniz bu ülkede biz sizinle birlikte yaşıyoruz.

Uçuşların açılmadığı, insanların acil olan durumlarda adadan dışarı çıkamadığı, aktarmalı uçuşların bir dünya para olduğu bir ülkede sizinle birlikte yaşıyoruz.

Her gün adım adım batan halktan oluşan, dükkanları kapanan, borç batağında geleceğinden umutsuzca ne olacağını bilmeyen turizm emekçileri ile kendilerine kulağınızı tıkadığınız bir ülkede birlikte yaşıyoruz.

Tüm ülke imkanlarını paydaşlarınızın nemalandığı, kalifiye elemanların farklı ülkelere gitmek zorunda kaldığı ve yılda ekonomiye bir milyar dolar civarında katkı sağlayan turizm sektörüne tüm faturanın çıkarıldığı bir ülkede birlikte yaşıyoruz.

Sonuç olarak siz görmezden geldiğiniz bir ülkede, biz ise her şeyi olumsuzluklarıyla en ince ayrıntısına kadar hissettiğimiz bir ülkede yaşıyoruz.

Bilin istedik…

Biz Turizm Emekçileri olarak 15 aydır yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen politikaya alet olan bir kitle olmadık, fakat önümüzdeki dönemde siyasete yön verecek bir kitle olacağımız kesindir.

Turizm Emekçileri İnisiyatifi Yönetim Kurulu