Bizden: "Akıncı bu türden paylaşımları asla tasvip etmemekte"

Bir süredir sosyal medyada dolaşan ve Mustafa Akıncı dışında 2020’de Cumhurbaşkanı adaylığında isimleri geçenlerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ile gösterilmesi görseline Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan da tepki geldi.

Sosyal medyadaki tartışmaların sürdüğü sırada Cumhurbaşkanlığı İletişim Koordinatörü Ali Bizden, bir gönderiye yorum yaparak Akıncı’nın da bu görseli tasvip etmediğini duyurdu. Bizden yorumda şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı'nın bilgisi dahilinde yazıyorum. Sosyal medyada Cumhurbaşkanımızı da hedef alan ve hepimizi üzen çok şeyler yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Akıncı bu türden paylaşımları asla tasvip etmemektedir. Cumhurbaşkanımızın kesinlikle hiçbir ilgisi olmayan bu paylaşımın kaldırılması ilgili kişiden de talep edilmiştir.”