Bizden: Yarın sabah KKTC’ye geri gönderileceğim

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde Cumhurbaşkanlığı İletişim Koordinatörü görevini yürüten Ali Bizden Türkiye Cumhuriyeti’ne alınmadı.

Kişisel sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Bizden, 8 Eylül 2020 tarihinden itibaren 5 yıl Türkiye’ye giriş yasağı konulduğunu aktardı.

Bizden giriş yasağının gerekçesini “Milli güvenliğe aykırı diye bir ifade kullanıldı gerekçe olarak. G82 dendi” diyerek özetledi.

Ali Bizden şu sıralarda telefonunun ve parasının alındığını sabah saat 06.20’de KKTC’ye geri gönderileceğini ekledi.

Ali Bizden’in açıklaması şöyle:

PC1922 İstanbul Sabiha Gökçen'e geldim. 8 Eylül 2020'de 5 yıllık giriş yasağı konmuş. Milli güvenliğe aykırı diye bir ifade kullanıldı gerekçe olarak. G82 dendi. Telefon ve param alınıyor. Sabah 6.20'de KKTC'ye geri gönderileceğim söylendi.