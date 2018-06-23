“Bizi görmezden gelemezsiniz!”

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, KKTC’de sosyal devlet anlayışının en çok ihtiyaç duyulduğu kesimlerin başında engelli bireyler geliyor. 5 bin küsur engelli bireyin olduğu KKTC’de aileleri ile birlikte binleri bulan bu kesim, yarın yapılacak olan yerel yönetimler seçimleri öncesinde siyasilerden beklentilerini dile getirdiler.

Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit: Yerel yönetimler engelli bireyler için önemli

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, engelli bireyler için yerel yönetimlerin önemine dikkat çekerek, beklentilerinin bu bireyler için daha yaşanabilir şehirler olduğunu dile getirdi.

“Normal vatandaşın yararlandığı hizmetlerden yararlanmak engellilerin de hakkı”

Kibrit, yarın gerçekleşecek yerel yönetimler seçimlerinde seçilecek olan belediye başkanları ve meclis üyelerinden isteklerinin herkesin hakkı olan belediyelerin sunmuş olduğu hizmetlerden engellilerin de artık yararlanmasını istediklerini vurguladı.

"Engelliler için hayat bulacak yeniliklerin ilk ayağı belediyelerden geçiyor"

Engelliler için evrensel tasarımlar ve dünyada var olan uygulamaların KKTC’de de hayat bulmasının ilk bacağının yerel yönetimler olduğuna dikkat çeken Kibrit, “Gerek kaldırımların, sokakların, kamuya açık yerlerin düzenlemesini yapacak olan birimler belediyelerdir. Belediyelerle başlayacak olan ve herkesi kucaklayacak olan düşünce umarım bütün ülkede bizlerin de sokağa çıkma ve toplumla kucaklaşma şansını bize verecektir” şeklinde konuştu.

“Rica değil, hakkımızı istiyoruz”

Belediyelerin beldelerinde yaşayan tüm vatandaşlara sunmuş oldukları hizmetleri engelliler için de sunmalarının önemli olduğunu yineleyen Kibrit, “Hakkımız olanı biz de talep ediyoruz. Yasalar da bunu söylüyor ve yasalar da var ancak en büyük sorun yasaların uygulanışı ve denetimi noktasında” diyerek, engelli bireylerin sokaklarda daha rahat dolaşması ve toplumla kaynaşmasının önündeki engellerin ortadan kaldırılmasını istediklerine işaret etti.

"Yasa var, denetim ve cezai uygulama yok"

KKTC’nin en büyük eksikliğinin denetim ve uygulama noktasındaki yetersizlikler olduğuna dikkat çeken Kibrit, cezai müeyyideler noktasında çok eksik olunduğunu ifade etti. Kibrit, tüm belediyelerde engellilerin haklarının gasbedilmesi veyahut da diğer vatandaşlarla aynı oranda hizmet alamamasının önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Kibrit, belediyelerin eşitliği sağlamakla yükümlü olduklarının da altını çizdi.

"KKTC’de 200 ortopedik özürlü ile birlikte 5 bin küsur engelli var"

Engelli vatandaşların da diğer vatandaşlar gibi devlete karşı olan sosyal sorumluklarını ve vergi yükümlülüğünü yerine getirdiğini belirten Kibrit, “Bizim istediğimiz rica minnet değildir. Devletten hakkımız olanı istemektir” dedi. Kibrit, yaklaşık olarak bin 200 ortopedik özürlü birey ile birlikte 5 bini aşan engelli bireyin varlığından da söz ederek, bugüne kadar göz ardı edilen ciddi bir kesim olduğuna da dikkat çekti.

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay: Sembolik adımlar değil, samimiyet bekliyoruz

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay da, 5 bin 187 engelli bireyin yaşadığı KKTC’de gerek siyasiler gerek ise de yerel yönetimler adayları için ciddi bir oy potansiyeli olmasına rağmen, seçim dönemleri verilen sözlerin sadece vaatlerde kaldığına dikkat çekti.

“Seçim dönemlerinde verilen vaatlerden öteye geçilmiyor”

Suay, “Bugüne kadar yapılan çalışmalar sadece seçim dönemleri verilen sözlerin ötesine geçilemiyor. Atılan cılız adımlar var hiç olmamasından tabii ki daha iyi ancak, bize köklü ve pratik hayatta da yarar sağlayacak adımlar gerekmektedir. Son dönemlerde yapılan kamu spotları medyanın desteği ile oluşturulan birkaç cılız adımlar var” dedi.

"Göstermelik kaldırım düzenlemeleri yapılıyor"

Atılan adımların başında kaldırım düzenlemelerinin geldiğini ifade eden Suay, birçok çalışmanın sembolik olmaktan öteye geçemediğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Baston yürüme yolları yapılmaya başlandı bazı yerlerde. Ancak bunların çoğu şekil itibarı ile şeride benzemesi ve renklerinin yeşil olmasından ibarettir.”

“Bugün 90’lı yılların standardı getiriliyor”

Bunların pratik hayatta engelli bireylere günün koşullarında yardımcı olacak önlemler olmadığına dikkat çeken Suay, “Standartlara uygun değil hiçbiri. Standartlar baz alınırken 30 yıl önceki standartlar alınmamalı. Bugün günümüz koşullarında engellilerin kullandıkları baston veya diğer yardımcı aletler değişmiş durumda, 90’lı yılların standardı çözüm olmaz” ifadelerini kullandı.

"Engellilere ihtiyaçları sorulmuyor"

Özellikle yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan şehir düzenlemelerinde engelliler için atılan adımlarda engellilere danışılmadan yapılan icraatların sorun odaklı çözümü de beraberinde getiremediğine dikkat çeken Suay, kendilerine fikirleri ya da ihtiyaçları sorulmadan sembolik olarak atılan adımlara tepki gösterdi.

"Söz değil, icraat önemli"

KKTC’de yaşam süren bireylerin öncelikle yerel yönetimlerden daha sonradan da devletten beklentilerinin sadece samimiyet olduğunun altını çizen Suay, söz değil, icraatların hayat bulması gerektiğini dile getirdi. Suay, “Çünkü sosyal devlet olabilmek için ne göstermelik boş işlere ne de sembolik adımlara ihtiyacımız var sadece samimiyet istiyoruz. KKTC çok büyük bir ülke olmaması sebebi ile de sorunların çözümü hiç de zor değildir. Bazı önlem ve kolaylıklar rahatça hayat bulabilir. Atılan adımlar da hiç yapılmamasından iyi olmakla beraber daha iyisinin de yapılamayacağı anlamına gelmiyor” dedi.