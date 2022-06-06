Platorm, yönetim kurulları düzeyinde Meclis önüne araçlı bir şekilde geldi.

Eylemde konuşan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Hürrem Tulga, ülkede yaşanan ekonomik krizin derinliğine dikkat çekti.

Ülkede her şey çöktü diyen Tolga, ‘iflasa sürükleniyoruz’ dedi. Tüm ülkenin bir girdabın içinde hızla dibe sürüklendiğini belirten Tulga, “bizi nefes alıp veremez duruma getirdiniz. Bizi bu noktaya getirenlere itirazımız ve isyanımız vardır” ifadelerini kullandı.

"Halkı daha fazla eritmek için düğmeye bastılar"

Tulga, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolün, sıkıntıları bir o kadar daha büyüttüğünü de savundu.

Hükümeti bütçe açıklarını yaratan kendileri değilmiş gibi davranmakla suçlayan Tulga, “daha çok vergi, daha çok sigorta primi ve daha çok zam olacak. Halkı daha fazla eritmek için bir kez daha düğmeye basılmış durumda” dedi.

Tulga, Platform olarak tepkilerinin katlanarak süreceğini belirtti.