Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası

“Bizi Türkiyesiz bırakmaya yönelik oynanan oyunların farkındayız”

Ertuğruloğlu, uzun süredir devam eden grevlere işaret ederek, Cenevre’ye giden bu süreçte tansiyonun arttırılmaya çalışıldığını dile getirdi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 18:49
93 Okunma
“Bizi Türkiyesiz bırakmaya yönelik oynanan oyunların farkındayız”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘45+’ programına katılarak, 27-29 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek olan gayriresmi 5+BM toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cenevre’de masaya oturacak ekibin söylemlerinin de Kıbrıs Türk halkının görüşlerini yansıtmadığına ilişkin bir izlenim bırakılması kapsamında bu tür eylemlerin yapıldığını ifade eden Ertuğruloğlu, “Bunlar şaşırtıcı değil, bekliyorduk… Bu kesim ‘Kıbrıs Türkü ile Türkiye’yi nasıl birbirinden koparırız’  prensibine dayanıyor…” diye konuştu.

“YARATILMAYA ÇALIŞAN ALGI OPERASYONLARINI GÖRÜYORUZ”

“Bizi Türkiyesiz bırakmaya yönelik oynanan oyunların farkındayız” ifadelerini kullanan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, yaratılmaya çalışılan algı operasyonlarının gördüklerini, Kıbrıs Türkü’nü ana vatanından koparma oyunları olduğunu savundu.

Tahsin Ertuğruloğlu, “Bunu ‘Kıbrıslılık’ adına yapma gibi bir aldatmaca oynanıyor. Cenevre öncesi tansiyon yükseliyor, yükselmesi için bu kesim elimden geleni yapıyor” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Tahsin Ertuğruloğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bir kez daha vurguluyorum: Bizim koltuk derdimiz yoktur"
"Bir kez daha vurguluyorum: Bizim koltuk derdimiz yoktur"
"Kıbrıs Türk halkı tüm özgürlüklerini koruma ve geliştirme kararlılığındadır"
"Kıbrıs Türk halkı tüm özgürlüklerini koruma ve geliştirme kararlılığındadır"
Turizm Emekçileri Platformu, kısmi açılımdan memnun
Turizm Emekçileri Platformu, kısmi açılımdan memnun
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim