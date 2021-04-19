Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘45+’ programına katılarak, 27-29 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek olan gayriresmi 5+BM toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cenevre’de masaya oturacak ekibin söylemlerinin de Kıbrıs Türk halkının görüşlerini yansıtmadığına ilişkin bir izlenim bırakılması kapsamında bu tür eylemlerin yapıldığını ifade eden Ertuğruloğlu, “Bunlar şaşırtıcı değil, bekliyorduk… Bu kesim ‘Kıbrıs Türkü ile Türkiye’yi nasıl birbirinden koparırız’ prensibine dayanıyor…” diye konuştu.

“YARATILMAYA ÇALIŞAN ALGI OPERASYONLARINI GÖRÜYORUZ”

“Bizi Türkiyesiz bırakmaya yönelik oynanan oyunların farkındayız” ifadelerini kullanan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, yaratılmaya çalışılan algı operasyonlarının gördüklerini, Kıbrıs Türkü’nü ana vatanından koparma oyunları olduğunu savundu.

Tahsin Ertuğruloğlu, “Bunu ‘Kıbrıslılık’ adına yapma gibi bir aldatmaca oynanıyor. Cenevre öncesi tansiyon yükseliyor, yükselmesi için bu kesim elimden geleni yapıyor” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI