"Bizi unutmasınlar"

Diyalog'tan Sonuç Cevizici'nin haberine göre, Diyalog TV Halk Meclisi programlarının 61’incisi geçtiğimiz hafta İskele’ye bağlı Boğaziçi köyünde gerçekleşti. Toplantıda söz alan bölge sakinleri en büyük sorunun susuzluk olduğunu belirtti ve bir an önce Anamur suyunun kendilerine de verilmesini istedi.

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Diyalog TV Haber Müdürü Aytuğ Türkkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen programa ilgi oldukça fazlaydı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve köy muhtarı Nevzat Çakır’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 61’inci Halk Meclisi toplantısına UBP Milletvekili Zorlu Töre, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, DP Milletvekili adayı Kenan Akın, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, CTP Milletvekili adayı Mustafa Naimoğluları ve UBP Milletvekili adayı Ümit Özkıran da katıldı.

Diyalog Tv’den canlı yayınlanan Halk Meclisi programında köylünün yaşadığı sorunlar kamuoyunun bilgisine getirildi.

Nevzat Çakır / Muhtar: "Köyümüzde 196 hane, 420 seçmeni var. Köy halkı hayvancılık, çiftçilik, bahçecilik ile uğraşarak geçimin sağlamaya çalışıyor. Memur, öğretmen, polis, subaylar var. İki tane su fabrikası var. Enginar, pırasa marul maydanoz yetişiyor köyümüzde. Sulu bir köydü ancak yavaş yavaş azalmaya başladı. En büyük sıkıntı ağıllar bölgesinde hayvancıların suyu olmaması. Kuzucuğa giden 5,5 km toprak yol var yıllardır söz veriliyor yapılacak diye ama yapılmadı. Öğrenci sayısı azaldı diye okulumuzu da kapatmaya çalışıyorlar, kapanmasına karşıyız. Çok amaçlı bir düğün salonuna ihtiyacımız var, bir kadın kursu merkezi olabilir. Türkiye’den gelen suyu depomuza bağlayamadık. Rum zamanından köye tahsisli kuyu var. Hayvancılar talep etti ancak vermedik. Bir kuyuya kontrollü saat koyalım hayvancı su alsın diye öneri düşündük."

Emine Akşahin: "Kadın Köy kursumuz Sağlık Bakanlığı’nın bir kenarına sıkıştı. Milli Eğitim’den bir iğne göremedik. Bir kursiyer, makinemiz yok. Hem kurs olarak hem etkinlikler, bir kütüphane, çocukların çalışabileceği bir yerimiz olsa yapacak çok şeyimiz var. Neden tur operatörleri gerekli girişimleri yapıp turist gezilerinde köyümüze de gelmiyorlar. Kendi ürettiklerimizi satmak istiyoruz. Kadınlar isterse dünyayı ellerinin içine alır."

Gürsel Altuntaş: "Belediye başkanı, meclis üyelerimiz ve muhataramıza teşekkür etmek istiyorum. Köyümüzde kulüp halı saha basketbol sahası yoktu, her türlü yardımı yaptılar. Spor gençliğe yapılan bir yatırımdır. Teşekkür ediyorum bu imkanlar sağlandığı için."

Hüseyin Can: "Tek dileğim devletten mandıraların köy içinden çıkmasına sağlamasını istiyorum. Mandıralarda su yok. Hayvancı 5-6 km su taşıyor. Yetkililere sesleniyorum mandıralrı köy içerisinden çıkarsınlar mümkünse."

Şaban Yılmaz: "Çocukluğumuz hayvancılıkla geçti. Para ile yer satın aldık mandıra yaptık, elektrik yok. Köpekler hayvanlarımız parçaladı, yetkililer geldiler baktılar bir şey olmadı. Partizanlığı kullanarak yapılacaksa mandıralar yapılmasın. Herkese eşit yapılmalı."

Hatice Kerimgil: "Üreticinin neler çektiği görülmeli. Düzenleme yok, devamlılık yok sürekli seçim yapılıyor. Eğitim maalesef yapboz tahtası konumunda, bir politikası yok. Farklı şekillerde bakanlığın ismi değişiyor. Parlamentoya giden bütün milletvekilleri düzgün bir eğitim politikası yapsın. Yaparken de halka, öğretmenlere, öğrencilere sorsunlar. Kolej giriş sınavları yanlış yapılıyor. Her yıl taban puanı aynı olmalı ve her bölgede aynı puanla girilebilmeli. Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler oy hakkı talep ediyor. Devlet dairelerinde istikrar yok, çalışma düzeni yanlış. Devlet dairesinde karşımda yemek yiyen bir memurla karşılaşmak istemiyorum. Dairelerde bir iş nasıl yapılır, nasıl verimli olunabilir konusunda düzenleme yapılmalı."

İbrahim Okur: "Okulumuzu geri istiyoruz. Köyümüz bilgileri ile çocuklarımızı yetiştirmek istiyoruz. Milli eğitim bakanlığı eğitim ve öğretimde zayıf kalmıştır. Okullar açılıyor, öğretmen atamaları yapılamıyor. Özellikle ağıllar bölgesinde su sıkıntısı var."

Hüseyin Olgunay: "Çiftçi ovada tahıl ekiyor fakat mazot destekleri halen çiftçiye ödenmedi. Mazot desteğindeki kalem bitmiş. Parayı zahire parası olarak kullanmışlar, yılbaşından sonra ödeyeceklermiş mazot parasını. Ne yapacağız viski yerine mi içeceğiz mazotu. Siyasi zıtlaşma bırakılsın halkın hakkına bakılsın."

Hasan Sadıkoğlu / İskele Belediye Başkanı: "Boğaziçi en büyük köyümüzdür. Köylü çiftçi, tarım ve hayvancılık ile uğraşıyor. Spora değer ve önem veren köylerden biridir. İmece usulü ile kendi kulüp binalarını yaptılar. Halı saha ile basketbol sahası yaptık. En büyük sıkıntılardan biri hayvancılara su hattı bağlanmamasıdır. Ekonomik olarak belediye bütçesini aşıyor su ishale hattı döşenmesi. Boğaziçi- Kuzucuk arası 5,5 km’lik yolun 45 yıldır yapılması bekleniyor. Üreten hanımefendiler var köyde, destek olmaya çalışıyoruz."

Süleyman Altınkaynak / Aygün Muhtarı: "Çocuklarımız uyuşturucu pençesine yavaş yavaş teslim oluyor. Acaba iktidara talip olanlar ne gibi şeyler düşünüyor. Köylümüz üretimden koparıldı. Ürettikleri ürünlerin karşılığı alamadıklarından iflasa gittiler. Gelişmiş ülkelerden hiç kimse bizim kadar verimli topraklarını beton yığınına çevirmiyor. Böyle giderse 25 yıl sonra bir soğan ekecek yer bulamayacağız. Topraklarımıza geleceğimize sahip çıkalım."

Zekeriya Bulut: "Hayvancılık ile uğraşıyorum. Suyum yok, kuyum elimden alındı. Köyde sekiz tane kuyu var çalışmıyor hiç biri. Vatandaş başkasından su dileniyor kamu malı çalışmıyor. Yollar asfalt yapılmadı. Günde 3 tanker su götürüyorum hayvanlar için. İcarlı olarak istedim kamu malı verilmez dediler."

Kadir Yanmaz: "Köyümüzün yarısı önceden Rum bölgesiydi. Türk bölgesinde evlerin koçanı yoktur. Devletten kiralıyoruz 10 yıllık tekrar devam. Çocuklarımıza ne bırakacağız. Bir karış toprak bırakamayacağız."

Durmuş Özçoban: "Hükümetlerin politikasından köylü üretimden koptu. 145 trilyon tarım bütçesi vardır her kesim bu bütçeden ödeniyor. Sadece 13. Maaş 190 trilyon bir ayda ödeniyor. Tarım bütçesi bir yılda dağıtılıyor. Köylü mü hükümete para bırakır hükümet mi köylüye? Kim kimin karnını doyuruyor."

Kadir Okur: "Köyümüzün su ile ilgili sıkıntımız yok. Buradan civar köylere su gidiyor. Ancak mandıralar bölgesine su hattı çekilmedi. Türkiye’den gelen su için boru hattı köy içerisinden gereksiz bir yerden geçirilecek, halbuki ağıllar bölgesinden geçirilse sıkıntılarda çözülebilir. Deniz dökülen suyu dağıtabilseler bölgelere bir rahatlama sağlanabilir."

Mustafa Naimoğluları: "Tarım ve hayvancılık ihmal edilmemeli. AB finansmanı ile yapılmış soğuk zincir toplama merkezi vardır. Bölgedeki hayvancılık gelişsin sütler toplansın diye kuruldu, çürümeye bırakıldı. Elektrik, su, altyapı problemi vesileleriyle bu merkez atıl durumda duruyor. Belediyelerde su 7-6 lira her yerde fakrlı. Tarım ve hayvancılık suyu ayrılmalı. Üretim için 2.30’un altında verilmesi gerekiyor. Daha az maliyetli üretim yapabilsin. Girdi maliyetleri desteklenmeli. Dövize bağlı her şeye zam. Böyle bir yönetim olamaz. Hantal yapıdan köylü ve millet usandı."

Sündüz Yanmaz: "İki yıldır ablamın bacağı kesildi ve iki yıldır sağlam bir protez yapılamadı. İnsanlarımızın sağlığı emin ellerde değildir. Ölçü alınır protez olana kadar yok ölçü değişti diyerek protez yapılamıyor. Vekillerin zaten işe yaradığı yok inşallah giderler."

Ümit Özkıran: "Mandıraların köyler içerisinde olması tüm Kıbrıs’ın sorunu. Sağlık konusunda yapmaya çalışılanları kısıtlıyor. Aileler çocuklarının Uyuşturucu konusunda takibini almalılar. Çocuklarının tuhaf hareketlerini, içe kapandıklarını gördükleri veya gizli gizli işler yapmaya gördüklerinde ilgilensinler. Türkiye’den gelen suyun tüm bölgelere dağıtılması gerekiyor. Yasalar yapıyoruz ama yapmakla işler bitmiyor. Arkasında durmak ve takibini yapmak gerekiyor."

Kubilay Aşık: "Futbol takımı var. Kanser Hastaları Derneği var. Kadın kursu var. Köyü her şeyi kendi çabalarıyla yaptılar. Sadece destek bekliyorlar. Her hafta anlatıyoruz sıkıntıları acaba dile getirilen sorunlara çözüme ulaşılabildi mi acaba?"

Cemal Darbaz: "Süt paraları bir süre ödeniyordu ancak bir düzelme olmadı. Şu an dördüncü ödeme içerisindeyiz beşe girmeden bir tanesin ödeyecekler. Süt kurumu topu maliyeye atıyor. Hayvancı ile dalga geçiliyor. Askerin etini ihalesiz Türkiye’ye devrettiler. Köylere su götüremedik biz. Hükümetler ve siyasilerin derdi rant sağlamak. İş yapabilen kişiler gelince düzeleceğiz."

Erbil Kara / Altınova Muhtarı: "Yollar, su sorunları seçim yasağından kapatıldı. İcraat bekliyoruz. Sorunların üstü örtlüyor."

Biray Hamzaoğluları: "İskele Karpaz üçe bölünmeli. Karpaz, Orta Karpaz ve İskele Merkez. Türkiye’den gelen su denize dökülüyor ancak köylerimize gelemiyor. Çünkü zamanında revize edilmedi. Tarım Bakanlığının reform yapması gerekiyor. Soğuk süt zincirinde yapılması gerekenler yapılmadı, ilerletilmedi. Bölgeler tek belediye olması gerekiyor."

Derviş Ekşici: "Partiler birebirini eleştiriyor ancak köylerde manzara aynı. Çözüm önerisi sunulmuyor. Muhtarlara daha çok yetki ve çalışma alanı sağlanması ile meclis ve ilgili bakanlıklarla iletişim kurulabilir. Köylerdeki sorunlar bu şekilde daha hızlı çözülebilir."

Zorlu Töre: "Hem üreticiyi hem dek köy kadın kurslarını desteklemek devletimizin görevi arasında olmalıdır. Vatandaşa kesintisiz hizmet vermelidir. Proje üretmek, merkezi hükümetin köy muhtarları ve belediye başkanları ile birlikte çalışmalı. Kırsal kesim arsalarında alt yapı ve tapu sorunu var. Devlet mutlaka vatandaşı tapu sahibi yapmalı. Milli devlete saihp çıkmak halkın sorunlarını çözmek kesintisiz takip edilmeli."

Kenan Akın: "Çağdışı bir sistemle ülke yönetmeye çalışıyoruz. Protez ihtiyacı olan arkadaşımızın Türkiye Sağlık Bakanlığında protezlerini yaptıracağım. 2011’de su temeli atıldı ancak biz uyuduk. Su geldi, suyun nereye gideceğini düşünmedik. Yönetme hevesiyle su denize akıyor. Artan nüfusla birlikte tedbirler alınmalı vizyonu olan kişiler seçilir."

Hüseyin Angolemli: "Siyasiler kendi aralarında didişirken halk eziliyor. Turizm önem taşıyor, turistleri köylere indirmeye çalışmalıyız, bölge halkının kalkınması için önemli. Gençlik için spor desteklenmeli. Üretim için satılması gerekiyor üretilenlerin, satılması için destek verilmeli. Otellerin ürünlerimizi alması için devletin hal yasası ve kooperatifleri hayata geçirmesi gerekiyor. İthal ürünlere gerekli vergi konulmalı."