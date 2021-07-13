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“Bizim birbirimizden başka dostumuz yoktur”

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Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Ankara’da temaslarda bulunuyor.UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığındaki heyet, bu sabah Ankara’ya gitti ve TBMM Dışişleri Komisyonu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

13 Temmuz 2021 Salı 13:25
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“Bizim birbirimizden başka dostumuz yoktur”

TBMM’de 8 numaralı komisyon toplantı salonunda gerçekleşen görüşmenin başında söz alan TBMM Dışişleri  Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, KKTC heyetini TBMM’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
KKTC Komitesinin Covid 19 tedbirleri sonrası Dışişleri Komisyonunun ilk misafiri olduğunu ifade eden Kılıç, KKTC’de yapmış oldukları toplantıların da çok verimli geçtiğini ifade etti.
Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk de konuşmasında, Türkiye ile KKTC’nin dostluğunun önemine değinerek “Bizim birbirimizden başka dostumuz yoktur” dedi.
Bugün çeşitli farklı fikirler ve düşünceler olsa da dışarıya karşı birlik halinde tek ses verilmesi gerektiğini kaydeden Öztürk, KKTC’nin kurulduğu günden beri Anavatanının hep yanında olduğunu dile getirdi.
Öztürk, ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulunurak bu tip toplantı ve ziyaretlerin artması gerektiğini kaydetti.
Heyette Komite Başkanı Yasemi Öztürk’ün yanı sıra UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiAnkaraHukukSiyasi İşlerDış İlişkiler Komitesi
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