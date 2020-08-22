Bizim cumhurbaşkanlığı yarışı Türkiye için artık daha önemlidir!

Tahminler gerçek oldu…

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini açıkladı.

Heyecanla beklenen açıklama, İstanbul’da, Dolmabahçe çalışma ofisinde yapıldı. Erdoğan, "Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirledik" dedi.

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Enerji, bir ülkenin en önemli ihtiyacıdır.

Çeşitli kaynaklara göre (BBC Türkçe mesela), Türkiye net doğalgaz ve petrol ithalatçısı konumunda bulunuyor. Tüketilen enerjinin yüzde 70'inden fazlası ithal ediliyor.

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Yıllık ortalama 40 milyar dolar civarında enerji ithalatı gerçekleştiren Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğalgaz ve petrolü Rusya, Azerbaycan, İran'dan doğalgaz boru hatları yoluyla, Cezayir'den ise sıvılaştırılmış doğalgaz olarak tankerlerle temin ediyor.

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Yine BBC’ye göre Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olması ülke ekonomisinin hızlı büyüdüğü dönemlerde enerji ithalatını ve dolayısıyla cari açığı artırıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi sayesinde Türkiye'nin artık cari açığı değil, cari fazlayı konuşmaya başlayacağını ifade etti.

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Peki ne zaman?

Erdoğan’a göre 2023’te!

Ama bazı kaynaklara göre, en erken yedi yıl sonra!

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Kıbrıs çevresinde de çok dolaşan Fatih sondaj gemisi, 20 Temmuz 2020'den bu yana Zonguldak'ın yaklaşık 170 kilometre açıklarında Tuna-1 araştırma kuyusunda çalışmalarını yürütüyordu.

Yapılan çalışmalar sonucunda 2100 metre derinlikte 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfedildi.

Erdoğan'ın açıklamasının öncesinde Reuters haber ajansına konuşan Türkiyeli bazı yetkililer bölgede toplam 800 milyar metreküplük bir rezerv olduğunun tahmin edildiğini ifade etmişti.

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Keşfedilen doğal gazın kalitesinin de yüksek olduğu ifade ediliyor…

Erdoğan, "Enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında, milli bağımsızlığın tesisinde de çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin ortaya koydukları vizyonun hayata geçebilmesi enerjideki istikrarla orantılıdır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sahada keşfedilen doğalgazın 2023'ten itibaren kullanıma alınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Reuters haber ajansına bilgi veren Türk kaynaklar, bölgedeki doğalgazın 7 ila 10 yıl içerisinde kullanıma alınabileceğini ifade ediyor…

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Peki bu durum, Doğu Akdeniz’deki “kavgayı” nasıl etkiler?

Bizim adımıza belki de birinci derecede önemli olan mesele bu!

Elbette bulunan veya tahmin edilen miktar, daha güçlü bir Türkiye demek!

Daha güçlü bir Türkiye, kesinlikle “KKTC”nin işine geliyor”…

Ancak daha da önemlisi, çevremizdeki kavga!

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Bulunduğu söylenen rezerv, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak iddiasından veya KKTC’nin haklarından vazgeçeceği anlamına gelmeyecek.

Kapitalist toplumlarda veya kapitalizm genelinde, “Homo Economicus” denilen insan tavrı; hep daha çoğu talep eder.

Haliyle bizim bölgemizde hala uzlaşıya gerek duyulacağı apaçık ortada.

Zaten, “o başka, bu başka”…

Türkiye, Karadeniz’de doğal gaz bulduğu için, bunca zamandır hak ittia ettiği Doğu Akdeniz’den asla vazgeçmeyecek.

Vazgeçmesini beklemek, hayal ötesi olur.

Ve geçtiğimiz gün de belirttiğimiz gibi, Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki olası “paylaşım müzakerelerine” liderlik edecek kişi, 11 Ekim – 19 Ekim 2020’de bizim sandıklardan çıkacak!

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Kısacası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü “doğal gaz müjdesi” sonrası, bizim sandık yarışı, daha fazla önem kazanmış durumdadır!