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"Bizim silahlı kuvvetlerimiz Yunanistan'ın iki misli"

Gündem Kıbrıs'ın canlı yayınına katılan Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı Doğu Akdeniz konusunda gelişmeleri aktardı.

15 Eylül 2020 Salı 11:25
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"Bizim silahlı kuvvetlerimiz Yunanistan'ın iki misli"

Gündem Kıbrıs'ın canlı yayınına katılan Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı Doğu Akdeniz konusunda gelişmeleri aktardı.

Türkiye 1.lig oyuncusu Yunanistan 2. lig oyuncusu diyen Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı "Bizim silahlı kuvvetlerimiz onların iki misli" dedi.

Biz kendi silahını kendisi yapan devletiz artık diye ekleyen Cihat Yaycı "Bizim Yunanistan'la kıyaslanmamız uygun değil çünkü bizimle aynı ligde değiller" dedi.

"Doğu Akdeniz Fransa'nın umrunda değil, derdi Türkiye'nin Afrika ile ilşkisini önlemek" diyen Yaycı Afrika'da Türkiye'nin giderek güçlendiğini aktardı.

Son Güncelleme: 15.09.2020 11:32
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