“Bizim söylediğimiz radikal kararlar, topluma acı çektirecek kararlar değildir”

Kıbrıs Türk halkıyla birlikte bu ülkeyi uçurumun kenarından döndüreceklerine vurgu yapan Erhürman, “Bu tablo kendiliğinden oluşmadı. Elektrik kurumunda biriken borcun neresi pandemi ile ilgiliydi? Bu tabloyu yaratanlar mı yarattıkları sorunları çözeceklerini iddia ediyor?” diye sordu. Haber Kıbrıs’ta Hüseyin Ekmekçi’nin konuğu olan CTP Lideri Tufan Erhürman, öğrencilerin 5 aydır burs parasını alamamasını da eleştirdi.

ERHÜRMAN: BU TABLOYU YARATANLAR MI YARATTIKLARI SORUNLARI ÇÖZECEK?

23 Ocak Genel seçimlerinde birinci parti olarak çıkacaklarını vurgulayan Erhürman, bu ülkenin uzun vadeli sosyal, kültürel, kalkınma planına ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Tufan Erhürman, söz konusu kalkınma planını meclisten geçirme hedefinde olduklarını söyleyerek, hükümetler değişse bile bu plana uymak zorunda kalınacağını belirtti. Ülkenin uçurumun kenarına kadar geldiğine dikkat çeken Erhürman, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte memleketi uçurumun kenarından döndüreceklerine işaret etti. Bu gidişata dur denilmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Bu tablo kendiliğinden oluşmadı. Elektrik kurumunda biriken borcun neresi pandemi ile ilgiliydi? Bu tabloyu yaratanlar mı yarattıkları sorunları çözeceklerini iddia ediyor?” diye sordu.

“BU ZİHNİYET HAYAT PAHALILIĞINI DA DONDURMAYA KALKMIŞTI”

CTP Lideri Tufan Erhürman, bu zihniyetin daha önce hayat pahalılığını dondurmaya da kalktığını belirterek, bir buçuk sene içinde 30 bin kişinin sigorta sisteminin dışına çıktığına dikkat çekti. Göreve geldikleri zaman bir an önce bütün ekonomik örgütler ve kamusal yapıların bir araya gelip planı hazırlayacaklarını vurgulayan Erhürman, bunu meclisten geçireceklerini ifade etti ve “Biz gitsek de hükümetten bunlar bizler için bağlayıcı olsun. Biz bir senedir bunu yapacağız diye söylüyoruz” diye konuştu. 3 milyar 250 milyon Türk Liralık protokol imzalandığını hatırlatan Erhürman, Bu paradan ne kadarı geldi?” diye sordu. Protokolde ‘aslan payının’ özel sektöre ayrılması için çok uyarı yaptıklarını vurgulayan Erhürman, protokolden sadece yüzde 2’nin özel sektöre ayrıldığını belirtti.

“BİZİM SÖYLEDİĞİMİZ RADİKAL KARARLAR, TOPLUMA ACI ÇEKTİRECEK KARARLAR DEĞİLDİR”

Bu kadar öngörüsüzlük sergilenmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığının altını çizen Erhürman, “Şimdi hiç bunlar yaşanmamış gibi, ‘biz bunları yapacağız’ diyorlar” şeklinde konuştu. AB ile doğru ilişki kurulması durumunda gelen kaynakların artacağına dikkat çeken Erhürman, “2018’de 388 milyon artı verdi bu memleket. Döviz krizinin ortasında bu rakamlarla verdi bu ülke” dedi. Bütün vergilendirilmemiş gelirlerin vergilendirilmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, vergilendirilen gelirlerde de oranları düşüreceklerini kaydetti. Faiz Sucuoğlu’nun ‘radikal kararlardan’ bahsettiğini söyleyen Erhürman, “Dövize endeksleme kararıdır radika karar. Bizim söylediğimiz radikal kararlar topluma acı çektirecek kararlar değildir” dedi.

“ÖĞRENCİLERİN 5 AYLIK BURS PARASINI DA YATIRMADILAR”

Erhürman, söz konusu zihniyetin pandemi döneminde her yer kapalıyken özel sektörden tüm ödemeleri almaya devam ettiğini hatırlatarak, maliyenin yüz milyonlarca lira borca sokulduğunu vurguladı. Para döngüsünün sağlanması için işletmelerin ayakta kalması ve istihdamı korumak gerektiğine dikkat çeken Erhürman, sosyal sigorta prim desteğine de devam edeceklerini söyledi. Vergiler konusunda indirime gidileceğini belirten Erhürman, vergilendirilmemiş gelire yöneleceklerini kaydetti. İstihdamı korumak için özel sektörü desteklemek gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Bu zihniyet o kadar borçlanmaya gitti ama öğrencilerin 5 aylık burs parasını yatırmadılar. Niye ödemediler? Çünkü bu zihniyetin öncelikleri farklıdır” dedi.

“ÖZEL SEKTÖRDE DE İSTİHDAM ALANLARI YARATILMALI”

Bu zihniyetin bir taraftan da kamuda gereksiz istihdamı yığdığına vurgu yapan Erhürman, memlekette yüzde 30 genç işsizlik oranının olduğunu hatırlattı. “Biz bu çocuklara istihdam alanı bulamazsak, bu gençleri burada tutamayacağız. Böyle olması durumunda hiçbir politikanın, hiçbir manası yoktur” diye konuşan Erhürman, özel sektörde de istihdam alanlarının açılması gerektiğini dile getirdi. “KKTC ile TC arasındaki ilişkilerinden tepişmekten vazgeçsin birileri” diyen Erhürman, söz konusu ilişkilerin iç politika malzemesi olamayacağını belirtti. Erhürman, birinci parti çıkma noktasında olduklarının görüldüğünün altını çizdi.

“CTP DÖNEMİ DIŞINDA TEK BİR SANTRAL BİLE ALINMADI”

Tufan Erhürman, “Birinci parti çıkacağız diyenlerin panikte olduğunu görüyoruz. Biz birinci parti çıkacağız diğerlerini kestirmem mümkün değildir. Net olarak söylüyoruz” dedi. KIB-TEK’e CTP dönemi dışında tek bir santralin bile alınmadığını ifade eden Erhürman, Scada sisteminin de AB finansmanıyla CTP döneminde kurulduğunu dile getirdi. İki bölgeli iki toplumlu federasyon zeminine basarak Yeşil Hat Tüzüğü’nün ve mali yardım tüzüğünün CTP’nin girişimleriyle ortaya çıktığını herkesin bildiğine dikkat çeken Erhürman, “Bu ülkeyi yönetme basiretimizi göstereceğimiz ve gençlerimize sahip çıkacağımız için halkımızı CTP’ye oy vermeye çağırıyorum” dedi.