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Bizler korona virüs bulaşan veya şüphesi olan hastalara bakan doktorlarız

Korona virüs bulaşan veya şüphesi olan hastalara bakan doktorlarımızdan mesaj geldi.

17 Mart 2020 Salı 21:53
3665 Okunma
Bizler korona virüs bulaşan veya şüphesi olan hastalara bakan doktorlarız

Korona virüs bulaşan veya şüphesi olan hastalara bakan doktorlarımızdan mesaj geldi.

Sevgili Halkımız,

Bizler korona virüs bulaşan veya şüphesi olan hastalara bakan doktorlarız.  4 doktorunuz İnfeksiyon Hastalıkları,  7 doktorunuz Göğüs Hastalıkları Uzmanlarından oluşan 11 kişilik doktor ekibiyiz. Düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Korana virüs salgını dünyada devam ederken, ülkemizde  de kendisini gösterdi. Doktorlar olarak bizler de endişeliyiz, hatta korktuğumuzu da itiraf edelim. Çünkü bu hastalara baktığımız  yüksek bulaş riskine sahibiz. Virüs bulaşırsa,  bizler de hasta olabiliriz, hafif atlatabiliriz,  virüs akciğerlerimize çok ciddi hasar verip hayatımız  boyunca nefes darlığı yaşayabiliriz ve en kötüsü  hayatımızı kaybedebiliriz. 11 doktorunuz sukunetle bu riskleri kabul etti.  Doktorlarınız  olarak, hemşire arkadaşlarımızla birlikte samimiyet ve ciddiyet içinde çalışıyoruz .
RESİMDE OTURANLAR (SAĞDAN SOLA)
DR. ZAFER ERDOĞMUŞ(İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi)
DR. MUSTAFA AKANSOY (Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi)
DR. EMİNE KAMİLOĞLU (Göğüs Hastalıkları Uzmanı)

RESİMDE AYAKTA DURANLAR(SAĞDAN SOLA)
DR. SELİN BARDAK (İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)
DR. NESİL BAYRAKTAR(İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)
DR. FATMA CANBAY (Göğüs Hastalıkları Uzmanı)
DR. DERLEN ÖZGEÇ RUSO (Göğüs Hastalıkları Uzmanı)
DR. EMRE VUDALI (İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)
DR. YAĞMUR ALDAĞ (Göğüs Hastalıkları Uzmanı)
DR. HAVVA YEŞİLDAĞLI (Göğüs Hastalıkları Uzmanı)
DR. HATİCE Ç. ÇAĞLAYAN (Göğüs Hastalıkları Uzmanı)

      Sevgili Halkımız,
Sizlere bir söz vereceğiz ve sizlerden bir söz alacağız.  Ne pahasına olursa olsun korona virüse yakalanan vatandaşlarımıza ve diğer ülkelerin insanlarına bakacağız,  SÖZ VERİYORUZ.
     SEVGİLİ BÜYÜKLERİM ve GENÇLER,
     Sizlerden destek bekliyoruz, doktorlarınızı, ailenizi ve kendinizi korumaya söz vermenizi istiyoruz. EVDE KALARAK, BULAŞ RİSKİNİ azalmalısınız. Sizlere patlamış mısır örneği ile korona virüsünün durumunu izah etmek istiyorum. Bir avuç mısırı tencere koyuyorsunuz,  ateşi yakıp bekliyorsunuz. İlkin hiçbirşey yoktur,  sonra tek tek patlamaya başlar mısırlar. Şu an korona virüs salgını bu evrededir. Bir an gelir mısırların hepsi patlatmaya başlar.  İşte bu evre son derece yıkıcıdır.  Bu dönemi daha hafif atlatabiliriz,  bu nedenle EVDE KALMANIZ, SOSYAL HAYATTAN BİR SÜRELİĞİNE ÇEKİLMENİZ GEREKİYOR. Toplumun büyük bir kısmı buna uymaktadır. Bu konuda sizden bizlere SÖZ VERMENİZİ İSTİYORUZ.
                                    Saygılarımla,
                          Dr. Mustafa Akansoy
                   Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi

Son Güncelleme: 17.03.2020 23:01
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKKTCCoronavirüs
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Ayse 2020-03-17 21:59:05

Sadece doktorlar mı bakıyor hemşireler nerede

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cemal 2020-03-17 22:03:43

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bora 2020-03-17 22:04:20

Allah razi olsun sizlerden

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Magusalı 2020-03-17 22:07:55

İşiniz zor. Tebrik ediyorum. Ne yazık ki halen işin ciddiyetinden yoksun insanlar çok.

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