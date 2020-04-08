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"Bizler var gücümüzle halk için mücadeleye devam ediyoruz”

Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası (KTHES) Başkanı Ali Özgöçmen, “Keşke yoğun bakımların önemi COVİD 19 salgını döneminde değil, öncesinde anlaşılsaydı” dedi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 10:55
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"Bizler var gücümüzle halk için mücadeleye devam ediyoruz”

Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası (KTHES) Başkanı Ali Özgöçmen, “Keşke yoğun bakımların önemi COVİD 19 salgını döneminde değil, öncesinde anlaşılsaydı” dedi.


Yazılı açıklamasında, bu salgından önce de yoğun bakımların sayısının artırılması gerektiğini ifade ettiklerini belirten Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı’nın COVİD 19 salgın nedeniyle yoğun bakımların kapasitesini artırmak için çalıştığını, bu adımın destekçisi olduklarını kaydetti.
Bu konudaki çalışmaların devlete milyonlarca liralık tasarruf sağlayacağını belirten Özgöçmen, halka da seslendi. 


Özgöçmen, “Rehavete kapılmadan önlem ve uyarıları dikkate alarak yaşamaya, evde kalmaya özen gösterin. Bizler var gücümüzle halk için mücadeleye devam ediyoruz” dedi.


KTHES Başkanı Ali Özgöçmen dün COVİD 19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaya rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Ebeler Ve Hemşireler SendikasıKTHESAli Özgöçmen
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