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BİZLERİN DURUŞU VE İKİ YÜZLÜLER

Ali Kişmir'in bugünkü köşe yazısı...

25 Nisan 2021 Pazar 15:19
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BİZLERİN DURUŞU VE İKİ YÜZLÜLER

-Turizm Emekçileri iki kez pandemi sürecinde eylem yaptı, en büyük destek bizden geldi!..
Neden?
-Çünkü bu insanlar aç!..
Bir yılı aşkın bir süredir evlerine ekmek götüremiyorlar!..
-Sağlık Çalışanları...
-Kamu emekçileri...
-Toplu taşımacılar...
-Çiftçiler...
-Basın Emekçileri...
Evet, bu kesimler ve fazlası pandemi sürecinde yüzlerce insanla sokaklara döküldüler!..
Hepsine destek verdik!..
Yine olsun yine veririz!..
Bakınız son olarak yargımıza müdahale edildi!..
Bu defa Avukatlarımız sokaklara döküldü!..
Bine yakın kişi mahkemeler önünde toplandı!..
Bizler de oradaydık!..
Destek verdik, vermeye de devam edeceğiz!..
Anlayacağınız biz mağdur olanın, ezilenin, yani haklı olanın yanında olanlarız!..
Bazıları gibi iki yüzlülük yapmıyoruz!..
Şimdi bakıyorum, yukarıda saydığım eylemleri organize eden, selamlayan, destek veren ve methiyeler düzenler, dün ülkesinin yeniden birleşmesi, özgürlüğü, bağımsızlığı ve adaleti için sokaklara dökülen insanları pandemi kurallarına uymamakla eleştiriyor!..
İki yüzlüsünün kardeşim!..
Ve de çıkarcısınız!..
Bu sistemi ve düzeni kendi çıkarlarınız zarar gördüğünde eleştirir gibi yapıp bu sistem ve düzenin yıkılmaması için çırpınanlarsınız!..
Çünkü bağımsızlık, özgürlük ve uluslararası hukuk, yani eşitlik sizi korkutuyor!..
Eşit şartlarda bir düzenin, şimdiki gibi bir düzen kadar sadece size hizmet etmeyeceğini biliyorsunuz!..
Tüm derdiniz bu!..
Sahtesiniz, tıpkı devletiniz gibi!..
Ama bizi yıldıramayacaksınız!..
Dün 10 bin kişi geldik, diğer defa 20 bin kişi o meydanda toplanacağız!..
Ta ki bu saltanatı yıkana, bölünmüş adamızı birleştirene kadar!..
Son sözümüz bizden korkanlara gelsin; “Federasyon Yolunda Birlikte”...

Anahtar Kelimeler:
Ali Kişmir
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