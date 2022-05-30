BKM Mutfak Kıbrıs Atölyesi’nin genç yetenekleri sahnede!

4 Haziran Cumartesi günü saat 20:00’da Yakın Doğu Üniversitesi AKKM' de tiyatroseverlerle buluşacak olan "Kadınlık Bizde Kalsın" oyunu Adem ile Havva’dan bu yana tarihte kadının adının yazılması unutulmuş rollerini, BKM Mutfak Kıbrıs Atölyesi’nin 18 kişilik kadrosuyla genç yetenekleri tarafından sahnede canlandırılacak.

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı Ersan Çıkı’nın yönettiği 2 perdelik komedi “Kadınlık Bizde Kalsın” oyunu 4 Haziran Cumartesi günü saat 20:00’da Yakındoğu Üniversitesi AKKM sahnesinde hayat bulacak.

Biletler; www.biletinial.com ve etkinlik gişesinde

Bilgi: 0533 834 56 36