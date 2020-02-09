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BKP: "Akıncı’ya karşı sürdürülen karalama ve hakaret kampanyasını kınıyoruz"

İzcan, The Guardian’a verdiği demeç nedeniyle  “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya karşı  sürdürülen karalama ve hakaret kampanyasını” kınadıklarını belirtti. 

09 Şubat 2020 Pazar 15:53
BKP: "Akıncı’ya karşı sürdürülen karalama ve hakaret kampanyasını kınıyoruz"
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)  Genel Başkanı İzzet İzcan, The Guardian’a verdiği demeç nedeniyle  “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya karşı  sürdürülen karalama ve hakaret kampanyasını” kınadıklarını belirtti. 

İzcan  yazılı açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Akıncı Kıbrıs’ta federal bir çözüm olmadığı taktirde Kıbrıslı Türkler’i bekleyen tehlikelere işaret ederek doğru bir tespitte bulunmuştur. Çözüm ve barış seçeneğinin karşıtı taksim ve ilhaktır ve Kıbrıslı Türklerin varlık ve kimliğinin sonu anlamına gelmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın her şeyden önce Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını korumakla yükümlü olduğunu dile getiren İzcan, açıklamasına “İlhakın Kıbrıslı Türklerin sonu olacağı yalın ve inkâr edilmez bir gerçekliktir” şeklinde devam etti.

İzcan, “Kınanması gereken bu gerçekliği cesaretle ifade eden Sayın Akıncı değil, hiçbir koşulda Kıbrıs’ta çözüm niyeti taşımayan AKP-MHP diktatörlüğü ve Kuzey Kıbrıs’taki yerli iş birlikçilerinin saldırgan tutumlarıdır.  Hakarete varan söylemlerle Cumhurbaşkanı Akıncı’ya saldırmayı görev edinmiş kesimlere hakaretlerini aynen iade ederiz” dedi.

Cumhurbaşkanı  Akıncı’ya yönelik  hakaret ve aşağılamaların nedeninin seçim sürecinde yıpratılmasını sağlamak olduğunu dile getiren İzcan, “Taksimcilerin yapmak istedikleri Cumhurbaşkanı Akıncı’yı devre dışı bırakmaktır” dedi.  

İzcan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin, Kıbrıs’ta çözüm ve barışa engel olma amacı taşımakla suçladığı AKP-MHP hükümeti, Kuzey Kıbrıs’taki “yerli işbirlikçileri” ve çözüm yanlıları arasında geçeceğini savundu.

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