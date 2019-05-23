BKP, AP seçimlerinde AKEL’i destekleme kararı aldı

Genel Başkan İzcan, düzenlediği basın toplantısında, BKP’nin Kıbrıslı Türklerin AP seçimlerinde oy kullanması ve bunu yaparken de AKEL’e destek vermesi gerektiğine inanan bir parti olduğunu ifade ederek, AKEL listesindeki adayların birleşik bir Kıbrıs’a inanlardan oluştuğunu kaydetti.

İzcan, Kıbrıslı Türklerin sandığa gidip oy kullanmasıyla çözüm karşıtlarına cevap vermiş olacaklarını da belirtti.

BKP’nin ortak vatan ilkesine bağlı bir parti olduklarını da kaydeden İzcan, Kıbrıslı Türklerin; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı ve Avrupa Birliği vatandaşı olduğunu anımsatarak, “Bunlardan doğan haklarımızı savunmalıyız” dedi.

Kuzey Kıbrıs’taki mevcut yapının Kuzey Kıbrıs’ı uluslararası hukuk dışına yittiğini ve Kıbrıslı Türkleri yok olma noktasına getirdiğini savunan İzcan, Kıbrıslı Türklerin “biz de varız” mesajını verebilmesi için Avrupa Parlamentosu’na bir Kıbrıslı Türk’ün girmesi gerektiğini belirtti.

İçinde bulunulan durumun “kader” olmadığını, bunun kabul edilmemesi gerektiğini de kaydeden İzcan, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili müzakerelere 2017’de kaldığı yerden devam edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(BRT)