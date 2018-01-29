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BKP, "Barış ve Demokrasi Savaşçısı" Fuat Mehmet’i saygıyla andı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), dürüst ve onurlu bir Kıbrıslı olan Fuat Mehmet’in ölümünden dolayı taziye mesajı yayınladı

29 Ocak 2018 Pazartesi 15:42
BKP, "Barış ve Demokrasi Savaşçısı" Fuat Mehmet’i saygıyla andı
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), dürüst ve onurlu bir Kıbrıslı olan Fuat Mehmet’in ölümünden dolayı taziye mesajı yayınladı ve yarın saat 10.30’da Girne İngiliz Mezarlığı’nda yapılacak cenaze törenine katılım çağrısında bulundu.

BKP Genel Başkanı İzcan, barış ve demokrasi savaşçısı Mehmet’i saygıyla andıklarını belirterek, “Onunla birlikte mücadele etme onurunu yaşayan bizler, barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesini bıraktığı yerden devam ettireceğiz” dedi.

İzcan, “Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve varlığını koruma mücadelesinde aktif görev almış, yapılan eylemlerin simgelerinden biri olmuş Fuat Mehmet’in aramızdan ayrılışı hepimizi derinden üzmüştür” diyerek, Kıbrıs Türk toplumunun, ülkenin birliği, insanların kardeşliği için ön saflarda korkmadan mücadele eden yiğit evlatlarını unutmayacağını belirtti.

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