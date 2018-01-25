BKP Barış ve Demokrasi Yürüyüşüne katılma çağrısı yaptı

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün Afrika Gazetesi önünde yaşanan olaylara işaret ederek, “Linç kültürünün bu coğrafyaya ulaşması asla kabul edilemez” dedi.



Öncelikli hedefin en erken zamanda “barış ve demokrasiye” ulaşmak olması gerektiğini belirten Sonüstün, “Kuzey Kıbrıs, Ankara’daki iktidarlar tarafından yönetilmektedir. Kıbrıs’ta yaşanan siyasi mücadele, bunu kabul edip işbirlikçilik yapanlarla, yurduna sahip çıkanlar arasındadır. BKP, iktidar mücadelesini bu şekilde görmekte” dedi.