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BKP'den eğitim ile lgili eleştiri

28 Haziran 2019 Cuma 14:50
BKP'den eğitim ile lgili eleştiri

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)  Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Kuran kursları, toplu iftarlar ve Hala Sultan İlahiyat Koleji aracılığı ile yürütülen çalışmaların, bilimsel demokratik eğitim sistemini ortadan kaldırmayı, düşünen ve üreten bir gençlik yetişmesini engellemeyi hedeflediğini ileri sürdü.

Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada,  20 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan Çanakkale kampının, haremlik selamlık şeklinde planlandığını savunarak, gençleri bu tür kamplardan uzak durmaya çağırdı.

Sonüstün, bu tür faaliyetlerin Anayasa ve  Milli Eğitim Yasasına  aykırı olduğunu savunarak, KTOEÖS’ün yaptığı uyarıların doğru ve yerinde olduğunu ifade etti, özellikle öğretmenlerin  bu tür faaliyetlere alet olmamasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
BKPEğitimEleştiriÇanakkaleKampı
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