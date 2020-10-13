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BKP GENEL BAŞKANI İZCAN, ELAM’IN DÜZENLEDİĞİ EYLEMİ KINADI

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, faşist parti ELAM tarafından, Derinya geçiş kapısında gerçekleşen provokatif eylemi, faşistlerin dayanışması olarak gördüklerini belirterek kınadı.

13 Ekim 2020 Salı 16:59
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BKP GENEL BAŞKANI İZCAN, ELAM’IN DÜZENLEDİĞİ EYLEMİ KINADI

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan,  faşist parti ELAM tarafından,  Derinya geçiş kapısında gerçekleşen provokatif eylemi, faşistlerin dayanışması olarak gördüklerini belirterek kınadı.

İzzet İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın felakete sürüklenip bugünlere gelmesinin, kendine milliyetçi diyen faşist yeraltı örgütlerinin eseri olduğunu kaydederek, “Irkçı, faşist saldırganlara karşı mücadele etmek, tüm yurtseverlerin görevidir” dedi.

ELAM’ın, Yunanistan’da terör örgütü olarak nitelenip, kapatılan Hrisi Avgi’nin (Altın Şafak) Kıbrıs’taki devamı olduğunu belirten İzzet İzcan, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiyadis’e çağrıda bulunarak, ELAM suç örgütünün kapatılmasını talep etti.

Güney Kıbrıs’taki EDON Gençlik Örgütü’ne bağlı yüzlerce gencin, faşist provokasyona karşı düzenlediği Antifaşist kitlesel yürüyüşü selamladıklarını ifade eden İzcan, “Kıbrıs’ta ortak vatanı,  iki taraftaki devrimci yurtsever güçler birlikte kuracaktır” dedi.

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