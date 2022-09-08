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BKP Genel Başkanı İzcan hükümeti istifaya çağırdı

08 Eylül 2022 Perşembe 13:17
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BKP Genel Başkanı İzcan hükümeti istifaya çağırdı


Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Anayasa Mahkemesi'nin, Seçim ve Halkoylaması

(Değişiklik) Yasası'nı, Anayasanın 119. maddesine aykırı bularak oy birliğiyle iptal etmesinin, UBP koalisyon hükümetinin yüzüne inen bir şamar olduğunu savunarak hükümeti istifaya çağırdı.

İzcan, yazılı açıklamasında, hükümetin ülkede kaos yarattığını, belediyeleri çalışamaz hale soktuğunu, belediyelerde bugün itibarı ile yapılacak işleri yasadışı duruma düşürdüğünü belirtti.

İzcan, hükümeti oluşturan partilere Anayasaya ve hukuka saygı duyulması çağrısında bulundu.

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