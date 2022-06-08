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BKP Genel Başkanı İzzet İzcan: “Ceza doğru ve yerindedir”

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, BRTK Müdürü Meyrem Özkurt’a verilen hapislik cezasının yerinde olduğunu belirtti.

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:58
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BKP Genel Başkanı İzzet İzcan: “Ceza doğru ve yerindedir”
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İzcan, BKP Basın Bürosu'na yaptığı açıklamada, 2020 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi, BRT yönetimi ve BRT Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’un yasaları çiğnediğini, bu nedenle Özkurt’a verilen hapislik cezasının doğru ve yerinde olduğunu söyledi.

Türkiye ile KKTC arasındaki su borusunun tamirinin ardından tören düzenlenmesi ve törenin BRTK’de yayınlanması için talimat verenlerin, BRT Yönetim Kurulu üyeleri  ve diğer sorumluların da cezalandırılması gerektiğini, herkesin yasalar önünde eşit olduğunu söyledi.

BRT Müdürü Meryem Özkurt’un hapisten çıkartılması için Meclis'ten özel af yasası çıkartılmaya çalışılmasını yargıya müdahale olarak değerlendiren İzzet İzcan, “ Herkes işlediği suçların cezasını çekmelidir “ dedi.

“Kimsenin kamu yayıncılığı yapıyorum gerekçesi arkasına saklanma hakkı yoktur” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, son dönemde bazı kurum müdürlerinin tutuklanarak mahkemece suçlu bulunmalarının, demokratik hukuk devleti olma açısından, olumlu adımlar olduğunu söyledi.

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