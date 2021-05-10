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BKP: Güney ve Kuzey Kıbrıs arasındaki kapılar açılsın

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Güney ve Kuzey Kıbrıs arasındaki kapılarının halkın serbest geçişlerine açılmasını talep etti.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:36
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BKP: Güney ve Kuzey Kıbrıs arasındaki kapılar açılsın

BKP tarafından yapılan açıklamaya göre İzcan, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde geçiş kapılarının kapatılmasının Kuzey Kıbrıs ekonomisine önemli bir darbe vurduğunu savundu. İzcan, Kıbrıs’ın iki yanında süren aşılama ve alınan tedbirler sonucunda kısmi bir rahatlamanın yaşandığını kaydetti.
Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde yoğun bir sürecin yeniden başlayacağını öne süren İzcan, güven yaratıcı önlemler kapsamında toplumlar arası işbirliğinin ileri taşınmasını talep etti.
“Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında iki taraf arasındaki ticaretin durması, patates üreticileri başta olmak üzere, birçok üretici kesimi olumsuz etkilemiştir” İzcan, normalleşme ile birlikte geçimini üretimden sağlayan vatandaşların rahat nefes alacağını kaydetti.
İzcan, “BKP, geçiş kapılarının, gerekli sağlık önlemleri alınarak bir an önce açılmasını talep etmektedir” diyerek, bu çerçevede UBP-DP-YDP hükümetini kararlı adımlar atmaya davet etti.

Son Güncelleme: 10.05.2021 14:40
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