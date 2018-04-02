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BKP İsrail’i Gazze sınırındaki olaylardan dolayı kınadı

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün yazılı açıklamasında, “Filistin’in Gazze şeridinde İsrail tarafından gerçekleşen katliamları şiddetle kınadıklarını” belirtti.

02 Nisan 2018 Pazartesi 13:58
BKP İsrail’i Gazze sınırındaki olaylardan dolayı kınadı

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP), İsrail’i, önceki gün Gazze-İsrail sınırındaki olaylarda sivillere ateş açılmasından dolayı kınadı.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün yazılı açıklamasında, “Filistin’in Gazze şeridinde İsrail tarafından gerçekleşen katliamları şiddetle kınadıklarını” belirtti.

Anglo-Amerikan politikaları sonucunda Filistin halkının topraklarından sürüldüğünü, İsrail’in yerleşim bölgeleri adı altında yayılmacı bir siyaset izlediğini ifade eden Salih Sonüstün, sadece topraklarına dönme arzusu içinde olan sivil halkın katledilmesinin kabul edilmez olduğunu belirtti.

Sonüstün, İsrail ordusu tarafından eylemcilere ateş açılarak 16 Filistinlinin öldürülmesinin “devlet terörü” olduğunu ifade etti.

Yaşananların,  çözümün Kıbrıs’ta ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini dile getiren Sonüstün, “Barış, ya da savaş ikilemi ile karşı karşıya olduğumuz Kıbrıs’ta, tüm barış yanlısı Kıbrıslıların birlikte mücadele etmesi ana hedefimizdir ” dedi.

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