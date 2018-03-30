BKP Kadın Meclisi hayat pahalılığının tüm çalışanlara eşit yansıtılmasını istedi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, hayat pahalılığı ödeneğinin tüm çalışanlara eşit yansıtılması gerektiğini söyledi.



BKP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Hediye Yiğiter, asgari ücrete yapılan artışın toplumun değişik kesimlerine “adaletsiz bir şekilde yansıdığını” ve sınıflar arası farkın derinleşmesine hizmet ettiğini kaydetti.



Asgari ücrete yapılan 190 TL artışın milletvekili ve üst düzey yöneticilere 900 TL olarak yansıdığını kaydeden Yiğiter, hükümeti hayat pahalılığı ödeneğinin tüm çalışanlara eşit şekilde yansıması için yasal çalışma yapmaya çağırdı.