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BKP Kadın Meclisi'nden Eğitim Bakanı Özyiğit’e tepki

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, Kuzey Kıbrıs’ta Sünni İslam’a dayalı örgütlenmenin son sürat devam ettiğini savundu.

09 Haziran 2018 Cumartesi 12:17
BKP Kadın Meclisi'nden Eğitim Bakanı Özyiğit’e tepki

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, Kuzey Kıbrıs’ta Sünni İslam’a dayalı örgütlenmenin son sürat devam ettiğini savunarak, “Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılanmasına açıkça göz yumulan dini dernek ve tarikatlar bilinçli ve örgütlü bir şekilde uygulanan toplumu dönüştürme projesinin bir parçasıdır. Bu yapılanmaların amacı, Kıbrıs Türk toplumunun laik, çağdaş yaşam biçimini suni İslam’a dayalı, gerici bir yaşam biçimine dönüştürmektir” iddiasında bulundu.

“Çanakkale kampı adı altında 5 bin orta öğretim öğrencisinin Çanakkale’ye taşınmasının ve Milli Eğitim Balkanlığı’nın da buna göz yummasının manidar olduğunu” öne süren Yiğiter, kampın amacının; Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve kültürünü yok etmek olduğunu savundu.

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Yiğiter yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Özyiğit’e çağdaş bir toplumun temel taşı olan çağdaş ve laik eğitim sistemini koruyacak ve ilerletecek önlemleri bir an önce hayata geçirmesi çağrısında bulundu.

“Muhalefetteyken Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin kapatılması, kuran kurslarının yasaklanması, din dersinin zorunluluğunun kaldırılması dahil birçok konuda mangalda kül bırakmayan Sn. Özyiğit, tam da vaat ettiklerini yapabileceği bir makamda iken dut yemiş bülbüle dönmüştür. Bu iki yüzlü siyaset kabul edilemez” diyen Yiğiter, “BKP’nin, Kıbrıs Türk toplumu üzerinde mahalle baskısı oluşturularak, laik, çağdaş toplum yapısının ortadan kaldırılmasını engellemek için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini” vurguladı.

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