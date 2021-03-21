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BKP KADIN MECLİSİ TC’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLME KARARINI ELEŞTİRDİ

”İMZANIN GERİ ÇEKİLMESİNİN ESAS AMACI KADINLARIN YÜKSELEN ÖRGÜTLÜ EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİ BİR YAŞAM MÜCADELESİNİN ÖNÜNE GEÇMEKTİR”

21 Mart 2021 Pazar 17:32
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BKP KADIN MECLİSİ TC’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLME KARARINI ELEŞTİRDİ

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Kadın Meclisi, Türkiye Cumhurbaşkanlığının İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararını eleştirdi.

BKP Kadın Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nin, imzacı devletlere kadınları her türlü şiddete karşı korumak, ayrımcılığın önüne geçmek ve kadınların güçlendirilmesi yoluyla eşitliğin sağlanması bakımından yükümlülükler getirdiği belirtildi.

Açıklamada, " İstanbul Sözleşmesine atılan imzanın varlığına rağmen uygulanmadığı, kadının eşit, özgür ve güvenli yaşam hakkının sağlanamadığı açıkça ortadayken, Cumhurbaşkanlığı tarafından imzanın geri çekilmesinin esas amacı kadınların yükselen örgütlü eşitlik, özgürlük ve güvenli bir yaşam mücadelesinin önüne geçmektir" denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin İstanbul sözleşmesine taraf olması ve etkin bir biçimde uygulanması gerektiği kaydedildi.

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