Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99250
ALTIN
191.045
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.1216
EURO
5.3631
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Şahan, Recep İvedik 6'nın afişini yayınladı
Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı

BKP: “KKTC bir hukuk devleti değildir”

İzcan, “Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın, ülkedeki hukuk sistemi hakkında ‘Kral çıplak’ diyerek istifa etmesinin ibretlik bir durum olduğunu” belirtti.

04 Haziran 2018 Pazartesi 14:21
BKP: “KKTC bir hukuk devleti değildir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın, ülkedeki hukuk sistemi hakkında ‘Kral çıplak’ diyerek istifa etmesinin ibretlik bir durum olduğunu” belirtti.

İzcan, yazılı açıklamasında, Reynar’ın KKTC’nin bir hukuk devleti olmadığını belirttiğini savunarak “’Bunun olmadığını gördüğünüzde yapacak şey,  o sisteme daha fazla meşruiyet kazandırmak değil, bırakmaktır’ diyerek, tüm hukuk camiasına ders vermiştir. Ülkemizdeki esas sorunun, rejim sorunu olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir” ifadelerini kullandı.

“Düzeni sahiplenip, statükoyu makyajlayarak, varlık ve kimliğimizi korumamız mümkün değildir” diyen İzcan, tek çıkış yolunun uluslararası hukukun içinde yargı bağımsızlığını sağlayarak, sosyal hukuk devletini yaratmak olduğunu vurguladı.

“BARIŞ VE DEMOKRASİYE ULAŞMAK ANA HEDEF OLMALIDIR”

“Barış ve demokrasiye ulaşmak ana hedef olmalıdır” diyen İzcan, federal birleşik Kıbrıs’ı hedefleyen görüşmelerin bir an önce başlayarak sonuçlanmasının kurtuluş için tek seçenek olduğunu belirtti.

“Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın açıklamaları, yüreğinde yurt ve vatan sevgisi olan herkese ders olmalıdır” diyen İzcan, BKP’nin, emek, barış ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018 yılına ait mali protokol yürürlüğe girdi
2018 yılına ait mali protokol yürürlüğe girdi
Sucuoğlu: “Kendi elimizle 60 milyonun arka bahçesi olacağız”
Sucuoğlu: “Kendi elimizle 60 milyonun arka bahçesi olacağız”
Harmancı: “Lefkoşa’nın 30 yıl sonrasını kurtaracak adımı attık”
Harmancı: “Lefkoşa’nın 30 yıl sonrasını kurtaracak adımı attık”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim