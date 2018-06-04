BKP: “KKTC bir hukuk devleti değildir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın, ülkedeki hukuk sistemi hakkında ‘Kral çıplak’ diyerek istifa etmesinin ibretlik bir durum olduğunu” belirtti.

İzcan, yazılı açıklamasında, Reynar’ın KKTC’nin bir hukuk devleti olmadığını belirttiğini savunarak “’Bunun olmadığını gördüğünüzde yapacak şey, o sisteme daha fazla meşruiyet kazandırmak değil, bırakmaktır’ diyerek, tüm hukuk camiasına ders vermiştir. Ülkemizdeki esas sorunun, rejim sorunu olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir” ifadelerini kullandı.

“Düzeni sahiplenip, statükoyu makyajlayarak, varlık ve kimliğimizi korumamız mümkün değildir” diyen İzcan, tek çıkış yolunun uluslararası hukukun içinde yargı bağımsızlığını sağlayarak, sosyal hukuk devletini yaratmak olduğunu vurguladı.

“BARIŞ VE DEMOKRASİYE ULAŞMAK ANA HEDEF OLMALIDIR”

“Barış ve demokrasiye ulaşmak ana hedef olmalıdır” diyen İzcan, federal birleşik Kıbrıs’ı hedefleyen görüşmelerin bir an önce başlayarak sonuçlanmasının kurtuluş için tek seçenek olduğunu belirtti.

“Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın açıklamaları, yüreğinde yurt ve vatan sevgisi olan herkese ders olmalıdır” diyen İzcan, BKP’nin, emek, barış ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.