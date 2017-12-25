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BKP: “Para ve Kambiyo Dairesi derhal Savcılığa başvurmalı”

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İzcan, “Hiçbir demokratik hukuk devletinde kurumlar bu kadar suskun olamaz” dedi...

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:23
BKP: “Para ve Kambiyo Dairesi derhal Savcılığa başvurmalı”
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BKP- TKP Yeni Güçler İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan, Para ve Kambiyo Dairesi’nin, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün banka hesapları konusunda savcılığa başvurmasını istedi ve bu yapılmazsa sorumluluğu olanlardan hesap soracaklarını belirtti.

İzcan yazılı açıklamasında, “Hiçbir demokratik hukuk devletinde kurumlar bu kadar suskun olamaz” ifadelerini kullandı.

İzzet İzcan, Özgürgün’ün paralarının kaynağının belli olmadığını öne sürerek, bunun derhal araştırılması gerektiğini savundu.

“Halkımız bütün bu yaşananları ibretle izlemektedir, yaptıklarınızı fitil fitil burnunuzdan getirecektir” diyen İzcan, halkın sandığa gidip kendilerine oy vermesini de istedi ve temiz bir ülke yaratma mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

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