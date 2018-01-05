BKP’den halka sandığa gidilmesi yönünde çağrı

Partiden yapılan açıklamada, “Evimizin içini temizlemek şarttır. Bunun için mücadele ederken, Kıbrıs sorununun çözümünü hiç akıldan çıkarmamak gerekmektedir. Siyasi sorunun olduğu yerde ekonomik istikrar olmaz” ifadeleri kullanıldı.



BKP Merkez Yürütme Kurulu, TKP Yeni Güçler - BKP ittifakının seçim manifestosunda, birleşik federal çözümün öne çıkarıldığını vurguladı.



“Kıbrıs’ta eşitlikçi ve adil bir antlaşma için aktif bir politika sürdürecek olan Değişim ve Kurtuluş İttifakı’nın seçimlerden güçlü çıkması, bu yönde atılacak adımlara destek olacaktır” denilen açıklamada, “Güven yaratıcı önlemler kapsamında yeni ve kararlı adımlar atılması çözüme katkı yapacaktır” ifadeleri kullanıldı.



Toplumlararası görüşmelerin Mart veya Nisan tarihlerinde başlamasının kuvvetle muhtemel olduğu kaydedilen açıklamada, “Çözüm karşıtı ayrılıkçıların çoğunlukta olacağı bir parlamentonun Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarına aykırı olduğu” kaydedildi.



Açıklamada halka, TKP Yeni Güçler - BKP ittifakına mühür vurma çağrısı yapıldı.