Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar

BKP’nin 5. Olağan Kurultay’ı pazar günü!

06 Aralık 2019 Cuma 16:07
BKP’nin 5. Olağan Kurultay’ı pazar günü!

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) 5. Olağan Kurultayı Pazar günü toplanıyor.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, Kurultay toplantısı, KTOEÖS salonunda, saat 10:00’da başlayacak.
Kurultaya Avrupa Sol Partisi başta olmak üzere, yurtdışı, Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan siyasi parti, sendika ve sivil toplum temsilcileri katılacak.

Açıklamaya göre kurultayda, Kıbrıs sorunu, Ortadoğu, Türkiye’de yaşananlar ve gençlik konularında hazırlanan karar tasarıları yanında, önümüzdeki dönem BKP’nin takip edeceği politikalar tartışılıp karara bağlanacak.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
BKPHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Dervis 2019-12-06 16:19:34

Bkpnin oyu 20 yildir yuzde 2. Izzet izcan partiyi ileriye tasiyamiyor. Artik bu isi birakmali.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kazakistanlı Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Açıldı
Kazakistanlı Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Açıldı
Metehan'da kaçak et ve çeşitli yemek malzemelerine el konuldu
Metehan'da kaçak et ve çeşitli yemek malzemelerine el konuldu
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim